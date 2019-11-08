Büyükşehir’den “Adetlerle değil Ayetlerle Çocuk Eğitimi” programı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Adetlerle değil Ayetlerle Çocuk Eğitimi” yoğun ilgi gördü.

Aile Danışmanı ve Yazar Hatice Kübra Tongar’ın gerçekleştirdiği konferansa ebeveynler adeta akın etti. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz’ın da katıldığı programda konuşma yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Yeni çocuk sahibi olmuş anne ve babalara biz hep şöyle deriz: ‘Gözünüz aydın’ Sebebine gelince. Evlatlarımız ve çocuklarımız bizler için aslında göz aydınlığıdır ve Sevgili Peygamberimizin sık sık etmemizi istediği dualardan birisi de şöyledir:

‘Allah’ım! Sen evlatlarımızı bize göz aydınlığı kıl’ Çünkü hayırlı evlat, sadece hayırlı bir neslin oluşumu demek değildir. Hayırlı evlat, anne ve babalar için aynı zamanda iki cihan saadetidir” dedi. Başkan Sekmen, “Hayırlı evlat, kapanmayan amel defteridir. Hayırlı evlat, anne ve baba için dünya hayatında sıhhat ve selamet, uhrevi hayatta da misliyle mükâfattır. Bu yüzden evlatlarımızı dosdoğru bir istikamet üzere yetiştirmeli, onları anne ve babalarına, ailelerine, akrabalarına ve topluma faydalı olacak bireyler haline getirmeliyiz” diye konuştu.

“Dünyaya yeni gelen her çocuk, İslam fıtratı üzere doğar”

Başkan Mehmet Sekmen, dünyaya gelen her bir çocuğun İslam fıtratı üzere doğduğunu kaydetti.

Sekmen, şöyle devam etti:

“Çocuğun bu halini, bu saflığını ve bu özelliğini koruyup, kollamak ve muhafaza etmek ise, anne ve babaya düşer. Çocuklar, nasıl ki ailenin huzuru, neşesi ve saadet meyvesi ise, aynı şekilde toplumun bekası ve yarınların umudu anlamına da gelirler. Dolayısıyla Müslümanlar olarak bizler, çocuklarımızı yetiştirirken, onların talim ve terbiyesini dini ve ahlaki temeller üzerine oturtmalı, onları birer pırlanta ve cevher gibi işlemeliyiz. Bu manada bizler için en büyük örnek; kuşkusuz İki Cihan Serveri olan Allah Resulü’dür. Çünkü O, evlatlarına karşı sevgiyi, saygıyı, şefkati ve merhameti asla elden bırakmamış, ümmeti olan bizlere de, bu konuda sayısız tavsiyelerde bulunmuştur. Yine Yüce kitabımız Kur’anı Kerim’de de, çocuklarımıza karşı tutum ve davranışlarımızın nasıl olması gerektiğine dair sayısız ayetler vardır. Bebeklerin emzirilmesinden, miras haklarının pay edilmesine varıncaya kadar birçok konuda ilahi emir ve buyrukların yer aldığı bu ayetleri, yaşamımıza rehber edinmeli ve çocuklarımızın yarınlarını sağlam temeller üzerine kurmalıyız.” “Ve şunu asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Çocuklarımız bizlere sırf keyfiyet olsun diye verilmemiştir. Bu yüzden onların bizlere Allah’tan birer emanet olduğunu bilmeli, onları iyi birer kul ve ümmet şuuruyla yetiştirmeliyiz” diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: “Bilmeliyiz ki; çocuklarımız için elbette hayalleri de olmalıdır. Mesela Cenneti Ala onlar için bugünün hayali, yarın ise ulaşacakları ve buluşacakları bir hakikat olmalıdır. Bunu neyle mümkün kılacağız? Elbette örnek bir hayat yaşayarak. Çünkü çocuklarımızı terbiye edip eğitirken, onlara nasıl ki ödül ve ceza, helal ve haram, cennet ve cehennemi anlatmamız gerekiyorsa, bu hususlara evvela kendimizin riayet etmesi gerekir. Böylece çocuklarımızla Rabbimiz arasında bir bağ kurmuş olur; dolayısıyla evlatlarımızı hedefsiz ve sahipsiz bırakmamış oluruz. Çünkü manevi yönden zayıf ve boşlukta bulunan bir çocuk, boşa geçecek bir hayat ve çöpe atılan bir gelecek demek olacaktır.”

ERZURUM 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:19

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