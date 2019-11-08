Erzurumlu öğretmenler bölge şampiyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzurumlu öğretmenler bölge şampiyonu

İHA

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Öğretmenler Kupası bölge şampiyonu Erzurum Futsal Takımı oldu.

Erzurumlu öğretmenler bölge şampiyonu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Türkiye Öğretmenler Kupası bölge şampiyonu Erzurum Futsal Takımı oldu.
Milli Eğitim Bakanlığınca resmî ve özel her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin; MEB 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde iletişim ve motivasyonun artırılması, okullar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, sportif etkinliklerle ve spora olan ilginin artırılması ve sporun geniş kitlelere yayılmasının sağlanması amacıyla düzenlenen Türkiye Öğretmenler Kupası Bölge Finalleri tamamlandı. Erzurum Futsal Takımı Bölge Şampiyonu olarak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.
İl birinciliği müsabakaları sonucu Erzurum şampiyonu olan Horasan’da görev yapan öğretmenlerimizden kurulu futsal takımımız, Trabzon’da düzenlenen Karadeniz2 Grubu Bölge Finalinde ilimizi temsil etti. Öğretmenlerimiz 11 ilin futsal takımının mücadele ettiği bölge şampiyonasında sırasıyla Giresun’u 74, Erzincan’ı 82, Gümüşhane’yi 53 ve finalde Rize Futsal Takımını 73 yenerek bölge şampiyonu oldu.
1824 Kasım tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek Türkiye finallerinde 8 bölgenin şampiyonu olan iller mücadele edecek ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde kupa ödül töreni yapılacak.
Final maçı sonrası konuşan takım kaptanı Beden Eğitimi Öğretmeni Özbay Zehir, “Takımımızdaki öğretmen arkadaşlarımızla birlikte okullarımızda öğrencilerimiz için göstediğimiz eğitim çabalarımızın yanı sıra salonda spor adına yeteneklerimizi sergilemeye çalıştık. Farklı okullardan olmamıza rağmen takım olduk, birlikte aynı amaç için koştuk, sporun birleştirici gücüyle eğitimi bütünleştirdik, farklı ilçe ve illerle dostça rakip olduk, en önemlisi sahada “öğretmence” mücadele ettik ve en son nasip oldu şampiyon olduk. Erzurum’u bölge finallerinde olduğu gibi Türkiye Finallerinde de şehrimize yakışır şekilde temsil edeceğiz. Tüm takım arkadaşlarım adına öncelikle İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve idarecilerimize, İl Milli Eğitim Müdürümüz Salih Kaygusuz’a ve idarecilerimize, böyle bir organizasyon düzenleyerek bizlere bu fırsatı sunan Bakanımız Ziya Selçuk’a ve Bakanlığımıza, desteğini hissettiğimiz tüm öğretmen arkadaşlarımıza, eğitim camiamıza teşekkür ediyorum.”

ERZURUM

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:19
  • GÜNEŞ 06:44
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 14:48
  • AKŞAM 17:13
  • YATSI 18:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Maskelerini takıp lösemili çocuklara şarkı söylediler
YEREL HABERLER Maskelerini takıp lösemili çocuklara şarkı söylediler
Diva-Sen Erzurum İl Başkanı Yusuf Karadaş’dan Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Diva-Sen Erzurum İl Başkanı Yusuf Karadaş’dan Mevlid ...
Başkan Sekmen’den Aziziye Zaferi mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den Aziziye Zaferi mesajı
TDED Genel Başkanı Erdem: “Güçlü medeniyetler ancak güçlü diller ile inşa edilebilir” Türkiye Dil Edebiyat Derneği, 6’ıncı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nı Erzurum’da gerçekleştirdi
YEREL HABERLER TDED Genel Başkanı Erdem: “Güçlü medeniyetler ancak ...
Okul bahçesinden uzayı gözlemlediler
YEREL HABERLER Okul bahçesinden uzayı gözlemlediler
Büyükşehir’den “Adetlerle değil Ayetlerle Çocuk Eğitimi” programı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den “Adetlerle değil Ayetlerle Çocuk ...
Yaşlanma belirtilerine dikkat
YEREL HABERLER Yaşlanma belirtilerine dikkat
Kışın saç bakımı tüyoları
YEREL HABERLER Kışın saç bakımı tüyoları
Omuz sağlığının 5 düşmanı
YEREL HABERLER Omuz sağlığının 5 düşmanı
Arazi kavgasını ayırmak isterken kalp krizi geçirerek öldü
YEREL HABERLER Arazi kavgasını ayırmak isterken kalp krizi geçirerek ...
Sosyoloji öğrencilerine sosyal hizmet semineri
YEREL HABERLER Sosyoloji öğrencilerine sosyal hizmet semineri
Nene Hatun’un mezarını yeniledi Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ahde vefa
YEREL HABERLER Nene Hatun’un mezarını yeniledi Tarım ve Orman ...
Milletvekili Aydemir’den sert tepki Aydemir: ‘Temsilciler Meclisi kararını reddediyoruz’
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir’den sert tepki Aydemir: ...
İnternetten hastalık aramaya dikkat
YEREL HABERLER İnternetten hastalık aramaya dikkat
Öğrenciler okulun bahçesinde ayın evrelerini izledi
YEREL HABERLER Öğrenciler okulun bahçesinde ayın evrelerini izledi
İmplant sonrası dikkat edilmesi gerekenler
YEREL HABERLER İmplant sonrası dikkat edilmesi gerekenler
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Atatürk Üniversiteli gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Atatürk Üniversiteli ...
Erzurum’da siren uyarısı
YEREL HABERLER Erzurum’da siren uyarısı
Ozon terapisi ile hücrelerinizi yenileyin
YEREL HABERLER Ozon terapisi ile hücrelerinizi yenileyin
Aydemir: ‘Mevlid insanlığın yeniden dirilişidir’ Aydemir: ‘Mevlid; fazilet, iman ve rahmet müjdesidir’ Aydemir’den İla’yı Kelimetullah vurgusu
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Mevlid insanlığın yeniden ...
Göğebakan: "Genel kurul çağrısı birliğimize zarar verir"
YEREL HABERLER Göğebakan: "Genel kurul çağrısı birliğimize zarar ...
Başkan Sekmen’den Mevlid-İ Nebi Haftası mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den Mevlid-İ Nebi Haftası mesajı
Büyükşehir’in dev yatırımı: Barış Pınarı Viyadüğü
YEREL HABERLER Büyükşehir’in dev yatırımı: Barış Pınarı Viyadüğü
Ak Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’tan Büyükşehir’e ziyaret
YEREL HABERLER Ak Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş’tan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X