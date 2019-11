Diva-Sen Erzurum İl Başkanı Yusuf Karadaş’dan Mevlid Kandili mesajı

DivaSen Erzurum İl Başkanı Yusuf Karadaş, Mevlid kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Birbirinden kopuk yaşayan aile fertlerinin sıcacık yuvanın kadrini ve kıymetini bilmez olduğunu ifade eden DivaSen Erzurum İl Başkanı Yusuf Karadaş, yaptığı açıklamada şunları kaydetti; ““Hz.Muhammed Mustafa (S.A.V)’nın doğum yıl dönümü münasebetiyle, her yıl düzenlenen ve “Mevlidi Nebi” haftası içerisinde bulunuyoruz.

Hz. Peygamber efendimizin çocukluğundan peygamberlikle görevlendirildiği âna, peygamberlik safahatından vefatına kadar hayatının tüm kesitlerinin toplumun her kesimine anlatıldığı mezkûr haftanın Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen bu yılki teması; “Peygamberimiz ve Aile”. Evvela, çok önem arz eden bu temayı belirleyen Diyanet İşleri Başkanlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Zira her geçen gün dejenerasyona uğrayan aile mefhumu, millet olarak en hassas kurumumuz olmasına rağmen, ne yazık ki en çok ihmal edilen ve yitirilen değer olmuştur.

Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından tasarlanan ve tüm yayın organlarında gözler önüne serilen videolara bakıldığında, maalesef hayatımıza ve ailemize bakış açılarımızın Hz. Peygamber Efendimizin yaşadığı ve tavsiye ettiği hayat anlayışından ne kadar da uzak olduğumuzu gördük. Birbirinden kopuk yaşayan aile fertleri, sıcacık yuvanın kadrini ve kıymetini bilmez oldu.

Hayatımızı kolaylaştırmak adına icat edilen tüm elektronik aletlerin kazandırdığı bir ise kaybettirdiği dokuz olmuştur. Gün içerisinde birbirini göremeyen aile fertleri, akşam evlerine geldiklerinde bedenen aynı ortamı paylaşmaktalar fakat ruhen ayrı ayrı mekânlarda gezinmekte ve kimin ne yaptığını, kimlerle arkadaşlıkdostluk yaptıklarını, kimin hangi kulda koştuğunu, aile bireylerinin sevinçlerinin ve üzüntülerinin paylaşılmadığı bir hayat anlayışı inşa edilmiş durumda. Adeta akıllı telefonlar, aile fertlerinin tamamının akıllarını ellerinden alarak duyguları köreltmiştir.

Diğer taraftan, “Kör düğüm gibi” ifadelerini kullanıp, Hz.Aişe (r.anh)’ye olan sevgisini dile getiren Hz.Peygamber Efendimizin zevcelerine bakış açısı da hayatımızda yer etmemiş, en ufak bir tartışma ile karıkoca biribirinden ayrılır duruma gelmiştir. Kanundan almış oldukları güçle, eşlerin bir birlerini evlerinden uzaklaştırmalar, dışarıdan yapılan müdahaleler, ekonomik yetersizliklerin bahane edilmesi, aile içi iletişimsizlik ve sonuç olarak Allah Telanın en çok nefret ettiği helallerden birisi olan boşanmanın vuku bulması, nereye kadar gidecek çarpıklıklar, ailenin parçalanmasına yol açan sebepler ve keşmekeşlikler. O halde Mevlidi Nebi haftasının sadece yaldızlı sözlerle değil, hayatımıza yansıtılması noktasında da sindire sindire dimağlarımıza yerleştirmemiz temennisiyle, DivaSen olarak tüm İslam aleminin kandilini tebrik ediyorum.”

ERZURUM 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:48

AKŞAM 17:13

YATSI 18:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.