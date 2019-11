Maskelerini takıp lösemili çocuklara şarkı söylediler

Atatürk Üniversitesinde görevli öğretim üyeleri ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri maskelerini takarak, tedavi gören lösemili çocuklara şarkı söyledi.

Türkiye’de her yıl 28 Kasım tarihleri arasında kutlanılan Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Karaman Özlü ve Toplumsal Duyarlılık Merkezi liderliğinde öğretim üyeleri ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri, “Hayatı Sev Her Zaman Gülümse” isimli bir proje üretti.

Öğretim üyeleri ve öğrenciler proje kapsamında Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Kliniğinde yatarak lösemi tedavisi gören çocukların yalnız olmadıklarını hissetmeleri için mini konser, küçük hediyeler ve palyaço etkinlikleri yaptılar. Çocuklarla birlikte şarkı söyleyen ekip maskelerini takmayı da ihmal etmedi. Hediye alan ve şarkı söyleyen çocukların mutlulukları ise yüzlerine yansıdı.

Proje sahiplerinden Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Bölümünde Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Karaman Özlü, lösemili çocukların bu savaşta yalnız olamadıklarını göstermek istediklerini ifade ederek, “Öğretim üyeleri ve öğrenciler olarak yürüttüğümüz bu projede lösemi tedavisi gören çocuklara umut olabilmek adına onlara müzik ve palyaço eşliğinde kısa bir zaman geçirmek istedik. Çocukların bu durumdan memnun olduklarını düşünüyoruz. Çok fazla aktiviteler yapamıyoruz ama kısa sürede olsa bu çocuklar o kısacık zamanda onların yüzlerini gülümsetmek bizim için büyük önem taşıyor. Projemizin adını tişörtlerimize bastırdık. Arzumuz çocukların her zaman gülümsemesi bunun için her zaman buradayız. Sadece çocuklar değil aileler de psikolojik savaşın içerisindeler hem aileler hem çocuklar bizlerle birlikte keyifli vakit geçiriyorlar” dedi.

