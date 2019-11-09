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Vali Memiş’ten iş adamlarına yatırım çağrısı

İHA

Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu'nca düzenlenen "BursaErzurum Tanıtım Günleri" başladı. Açılış töreninde İş adamlarına seslenen Vali Okay Memiş, "Sizleri Erzurum'a yatırım yapmaya, şehrimizi daha yukarılara taşımaya davet ediyorum." dedi.

Vali Memiş’ten iş adamlarına yatırım çağrısı

Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu’nca düzenlenen "BursaErzurum Tanıtım Günleri" başladı. Açılış töreninde İş adamlarına seslenen Vali Okay Memiş, “Sizleri Erzurum'a yatırım yapmaya, şehrimizi daha yukarılara taşımaya davet ediyorum.” dedi.
Bursa’da Osmangazi İlçesinde bulunan Çarşamba Pazar Park alanında düzenlenen Erzurum tanıtım günleri etkinliği "PalandökenUludağ Buluşması" sloganıyla yapılıyor. Bu yıl dördüncüsü yapılan tanıtım günleri dört gün sürecek. Yoğun katılımın olduğu programda Erzurum’un yöresel ürünlerinin yanı sıra kentin tarihi ve turizmi de tanıtılacak.
Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Bursa Büyükşehir Belediye’sinin Mehteran Takımı ve Erzurum Bar ekibinin gösterileri izleyenlerden büyük beğeni gördü. Açılış konuşmalarıyla devam eden programda Vali Memiş, “Cumhuriyeti kuran şehir Erzurum’dan, Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’ya selam olsun” diye konuştu.
Bursa’da yaşayan Erzurumluların memleket hasretlerini gidermek için tanıtım günleri programını düzenlediklerini belirten Vali Memiş, “Yılda bir defa da olsa sizlerle bir arada olmayı arzu ettik. Sizlerin sıla hasretini, gurbet özlemini, Erzurum'un tadını, kokularını, Memleket hasretlerini az da olsa gidermek maksadıyla aranızdayız. Palandöken dağımızla, Tortum Şelalesi ile tarihi ve doğal güzelliklerimiz ile buradayız. Yine Nene Hatun'la İbrahim Hakkı Hazretleri ve Alvarlı Efeler ile buradayız.” ifadelerini kullandı.
“Geçtiğimiz yıl turist hedefimiz olan 1 milyon sayısını yakaladık.” diyen Vali Memiş, bu yılki hedeflerinin de 1 milyon turist olduğunu söyledi.
Vali Memiş, konuşmasına şöyle devam etti: “Temel kamu hizmetleri açısından yeterli bir iliz ve hedeflerimiz var. Hayvancılıkta Türkiye'de 1 numara olmak istiyoruz. Konya'dan sonra ikinci sıradayız. Yeniden 1. sıraya yerleşebilmek için bütün hedeflerimizi koyduk, planlarımızı da buna göre yaptık. Büyük şehirlerde yaşam şartlarının artık zorlaştığını biliyoruz Onun için her türlü imkânlarımızla sizlerin emrindeyiz. Bütün Dadaş kardeşlerimize ve iş adamlarımıza sesleniyorum, sizleri Erzurum'a yatırım yapmaya, şehrimizi daha yukarıya taşımaya davet ediyorum.”
Vali Memiş, ayrıca vatandaşları Erzurum’u görmek ve lezzetlerinden tatmak için kente davet etti.
Programda, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu Başkanı Ömer Ömeroğulları da birer konuşma yaptı.
Açılış konuşmalarının ardından Bursa İl Müftüsü İzani Turan tarafından yapılan dua eşliğinde protokol tarafından kurdele kesimi yapıldı.
Etkinliğe, Vali Okay Memiş, Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu Başkanı Ömer Ömeroğulları ve iki ilden kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ERZURUM

09 Kasım 2019 Cumartesi

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