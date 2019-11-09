Göğüs problemleri özgüveni etkiliyor

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Esra Bilgen, göğüs problemlerinin özgüveni etkilediğini belirtti.

Meme büyütme ameliyatları hem dünyada hem de ülkemizde en çok yapılan ameliyatlardan biri olduğunu ifade eden Op.Dr. Esra Bilgen, “Meme büyütme amaçlı kullanılan yöntemler protez yerleştirilmesi ve yağ enjeksiyonlarıdır. Meme dokusuna vücudun başka bir bölümünden alınan yağın kök hücre şeklinde hazırlanarak enjekte edilmesi ile meme dokusunu büyütmek mümkün. Ancak meme çok özel ve takibi gereken bir dokudur. Bu nedenle yağ enjeksiyonu sınırlı ve nadir durumlarda uygulanmalıdır” dedi.

Meme protezin sadece meme büyütmek amaçlı kullanılması gerektiğini anlatan Op.Dr. Esra Bilgen “Sarkmış bir memeye yerleştirilmiş protez sarkıklığı götürmez hatta ağırlık etkisiyle daha da sarkmasına neden olur. Bu nedenle memelerin sarkıklık derecesine bağlı olarak; sarkık memelerde dikleştirme ameliyatı ile birlikte silikon protez yerleştirilmesi daha uygun olacaktır” diye konuştu.

Op.Dr. Esra Bilgen, göğüs büyütme protez çeşitleri konusunda şunları söyledi; “Meme protezleri içindeki dolgu maddesine göre, şekillerine göre, dış tabakasının yapısına çeşitlere ayrılırlar. Hepsinde ortak nokta dış katmanlarının silikon olmasıdır. İçindeki dolgu maddelerine göre protezler silikon jel (katı) dolgulu, serum fizyolojik(tuzlu su) dolgulu ya da her ikisini birden içeren protezler (merkezde serum fizyolojik bir çekirdek etrafında silikon jel şeklinde) olabilir.

Silikon protezlerin dış yüzeyleri pürtüklü ya da düz yapıda olabilir. Pürtüklü yüzey üretilmesinin amacı silikon protezin etrafında zamanla oluşan kapsül yapısının ince olmasını sağlamaktır.

Protez şekilleri nelerdir?

Protezler şekillerine göre anatomik (su damlasına benzer), yuvarlak ya da asimetrik şekilli olabilir. Hangi şekilde protezi kullanacağımıza memenin şekline (üst dolgunluğun yeterlilik derecesine), kişinin boy kilo oranına, göğüs kafesi ve omuz genişliğine ve hastanın beklentisine göre karar veriyoruz. Anatomik (damla şekilli protezler daha doğal görüntü sağlarlar ve üst dolgunluk yuvarlak olana göre daha azdır.

Göğüs Büyütme Protezler hangi bölgede cerrahi kesi yapılarak yerleştirilebilir?

Protezler meme ucu renkli kısım sınırından, meme altı kıvrım bölgesinden, koltuk altından 4 cm lik bir kesi yapılarak yerleştirilebilir.

Meme ucu kesimi: Meme başı renkli kısım büyüklüğü protezin geçmesi için yeterli ise renkli kısım ile cildin birleştiği hattan yarımay şeklinde kesi yaparak protez yerleştirlebilir. Ancak 1 yıla varan süre ile meme ucunda uyuşukluk olabilir. Meme dokusunun kesilmiş olmasıda bir diğer dezavantajı.

Koltuk altı kesimi: Koltuk altında kıllı bölge iç sınırında kesi yapılarak meme ve kas dokusuna ulaşılır ve protez yerleştirilir. Bu durumda ameliyat sahası çok uzakta kalmakta özellikle kas altı yerleştirdiğimiz protezlerde kasın en iç kısmını görememek dezavantajı. Bu nedenle bu ameliyatın endoskopik olarak yapılması daha uygun.

Meme altı kesim: Meme altı kıvrım bölgesinden 4 cm lik kesi yaparak protezi yerleştirmek mümkün. İz kıvrım bölgesinde gizlenir. Kas altı yerleştirilen protezlerde meme dokusunu kesmeden proteze ulaşmak mümkün. Cerrahın ameliyat sahasını en rahatlıkla gördüğü yöntem.

Büyüklüğe nasıl karar verilir?

Bu zor konunun çözümü hastanın beklentisini tam olarak anlayabilmekten geçiyor. Hastanın hayalindeki büyüklüğü somutlaştırabilmek gerekir. Meme büyüklüğü ve sütyen ölçüleri A,B,C,D ‘cup’ olarak ifade edilir. 75,80 gibi ölçü de meme altından geçen göğüs çevresini ifade eder. Meme protezi ile meme büyütme ameliyatı sonrası ‘cup’ ölçünüz büyüyecektir. Normal ve doğal büyüklükte bir meme de memenin üst dolgunluğu 2. kaburga hizasında başlar ve memenin dış sınırı ön koltukaltı çizgisini aşmamalıdır. Hasta ne kadar büyük protez isterse istesin bu sınırları taşan bir görüntü estetik değildir ve yapılmamalıdır.

Silikon protez ile meme büyütme ameliyatı olmuş bir kişi emzirebilir mi?

Evet emzirebilir. Protez her durumda süt bezleri ve kanallarının altında olacağı için süt bezlerine ve kanallara zarar verme ihitmali yoktur.

Meme Büyütme kansere neden olur mu?

Meme protezlerinin kansere neden olmadığı defalarca kanıtlanmıştır ve FDA tarafından onaylanmıştır.

Ameliyat süreci nasıldır?

Ameliyat ortalama 1.5 saat sürer. Genel anestezi altında ameliyathane şartlarında uygulanır. Hastanın 1 gece hastanede kalması yeterlidir. Pansuman 3. gün çıkar. Sporcu sütyenini 6 hafta giymek yeterlidir. Ameliyat olan kişi 5. gün işe geri dönebilir. Memelerin son şeklini alması için geçen süre 2 aydır.“

ERZURUM 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:20

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