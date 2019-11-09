Kelliğe karşı klonlama

Saç Ekim Uzmanı Dr. Emrah Çinik, "Klonlamayı tek kıl kökünden neredeyse on binlerce kıl kökü üretme tekniği olarak açıklayabiliriz. Dolayısı ile donör alanı yetersiz olan kişilerde ciddi bir çözüm gibi değerlendirilebilir. Klonlama şüphesiz tıbbi gelişmenin son noktası olacaktır. Ve son yıllarda yapılan ciddi araştırmalar sayesinde bu anlamda önemli mesafeler kaydedilmiştir" dedi.

Klonlama ile ilgili çeşitli çalışmalar devam ederken, kıl kökü çoğaltma amaçlı klonlama konusunda da İngiltere ve Amerika'da araştırmaların sürdüğünü anlatan Dr. Emrah Çinik, "Saç açıklığı ve kellik için ideal bir çözüm niteliğinde olsa da bunun için biraz daha zaman var diyebiliriz. Saç ekiminde günümüzde uygulanan genel yöntem, enseden ya da gerektiğinde vücuttan alınan kıl köklerinin kelleşmiş alana ekimi olmaktadır. Burada enseden alınan kıl kökü kadar seyrelme olduğu için, zaman içerisinde çok fazla alındığında ensedeki kökler de azalacaktır. Bu da ensedeki kıl köklerinin sonsuz olmadığı anlamına geliyor. Bu anlamda klonlama saç ekimi için bir devrim niteliğinde olacaktır" diye konuştu.

Klonlanacak kıl kökünün enseden alınıp özel şartlarda klonlamanın yapılacağı laboratuvar ortamına gönderilerek, burada çoğaltılacağını anlatan Dr. Çinik,"Yine aynı şekilde ekim yapılacak yere ulaştırılacaktır. Ardından bu köklerin rutin saç ekiminde olduğu gibi istenilen alana ekimi yapılacaktır. Klonlama ile köklerin nakli ve çoğaltma işlemi yapılacak, saç ekimi yine gerektiği gibi yapılacaktır. Bu teknoloji büyük yatırım, özel elemanlar ve dolayısı ile yüksek işletim maliyeti gerektirmektedir. Bu durumda saç ekimi normalde olduğundan daha yüksek fiyatlara çıkacaktır. Diğer yandan klonlanacak kıl kökü ile çoğaltılmış kıl köklerinin nakledilmesi, yine elde edilen köklerin ekimi bu işlemin maliyetini arttıracak etkenlerdir elbette. Bu açıdan bakılacak olursa böylesine pahalı bir işlemin yaygınlaşamayacağı için bazı ülkeler için mümkün olacağı da düşünülebilir. Genel olarak tüm bu faktörlere bakılırsa saç kökü klonlamanın önümüzdeki on yılda rutin kullanıma girmesi pek de mümkün değildir. Aslında bundan sonraki yıllarda da çok yakın görünmüyor diyebiliriz. Fakat klonlama dışında zaten saç ekimi yine en iyi ve en son teknoloji ile uygulanmaktadır. İçiniz rahat bir şekilde saç ekimine başvurabilirsiniz" şeklinde konuştu.

ERZURUM 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:20

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