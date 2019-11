Vali Memiş: “Atatürk yalnızca Türk tarihi değil, dünya tarihi açısından da müstesna şahsiyetlerden biridir”

Erzurum Valisi Okay Memiş, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 81. yılında rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz” dedi.

10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Vali Okay Memiş, “Eşsiz devlet adamı, Baş Komutan Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla, önüne çıkan engelleri birlik ve beraberlik içinde aşarak, istiklal ve istikbaline canı pahasına sahip çıkmış olup, bağımsızlık Mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırmıştır” dedi.

Memiş mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Yalnızca Türk tarihi değil, dünya tarihi açısından da müstesna şahsiyetlerden biri olan Gazi, elde ettiği zaferler ve kurucusu olduğu Cumhuriyetimizle saygın ve unutulmaz bir lider olarak, tarihteki yerini almıştır.

Bugün O’nun işaret ettiği çağdaş ve aydınlık yolda, milletçe birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek, Cumhuriyetin kazanımlarının bilinciyle, gösterdiği hedef ve muasır medeniyet yolunda yürümeye devam etmeliyiz. Gazi’nin mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalı, onun en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz.

Hızlı değişimlerin ve çeşitli olayların yaşandığı dünyamızda, birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha çok koruyarak, ülke kalkınmasını sağlamanın yolu, asil Türk milletine yakışır şekilde, saygın ve onurlu bir duruş sergilemeliyiz.

Bunun içinde geçmişten ders alarak; hangi düşünceden, hangi partiden, hangi renkten, dilden, dinden ve hangi mezhepten olursa olsun birbirimize saygılı olmayı, birbirimizi kabullenmeyi ve kucaklamayı milli bir görev bilmeli ve şiar edinmeliyiz.

Bu vesileyle, en büyük özlemini dile getirerek, en veciz bir ifadeyle, “Yurtta sulh, cihanda sulh” diyen, büyük önderimiz Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarına feda eden şehit ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

