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Binlerce Erzurumlu, Aziziye Tabyaları'na yürüdü

DHA

OSMANLIRus Savaşı'nda Erzurum halkının taş, sopa ve baltalarla geri aldığı Aziziye Tabyaları'ndaki destana tanık olmak için sabah namazında düzenlenen etkinliğe, her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce Erzurumlu katıldı. Ecdanını anmak isteyenler, ellerinde Türk bayraklarıyla kahranmanlık destanının yazıldığı Aziziye'ye Tabyaraları'na akın etti.

OSMANLIRus Savaşı'nda Erzurum halkının taş, sopa ve baltalarla geri aldığı Aziziye Tabyaları'ndaki destana tanık olmak için sabah namazında düzenlenen etkinliğe, her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce Erzurumlu katıldı. Ecdanını anmak isteyenler, ellerinde Türk bayraklarıyla kahranmanlık destanının yazıldığı Aziziye'ye Tabyaraları'na akın etti.
Rus tehdidini önlemek için 1872 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Fosfor Mustafa Paşa yönetiminde ErzurumKars karayolunu kontrol altında tutmak amacıyla Top Dağı'na yaptırılan, 3 tarafı toprağa gömülü Aziziye Tabyası, tarihi günlerinden birine daha sahne oldu. '93 Harbi' olarak bilinen 1877 OsmanlıRus Savaşı'nda 'Aziziye Tabyası'nın düştü' haberi üzerine kadınlıerkekli Erzurum halkı taş, sopa ve baltalarla tabyaları geri alarak destan yazdı. O günün ruhunu yakalamak ve tanıtımını yapmak için Valilik, Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Erzurum Tarihine Yürüyor' etkinliği düzenledi. 
Erzurum'daki tüm camilerde 'sela' ve 142 yıl önce Aziziye baskınını haber alan Ayazpaşa Camisi müezzini Abdullah Efendi'nin cami minaresinden 'Ey ahali düşman Aziziye'yi basmış Allah'ını seven askerin yardımına koşsun' çağrısı okundu. Sabah namazının ardından cami önlerinde ve farklı güzergahlarda toplanan halk, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazır bekletilen otobüslerle Karskapı Şehitliği'ne taşındı. 9 pare top atışı ardından şehitlik önünde ellerinde Türk bayrakları ile toplananlar tekbirlerle yürüyüşe başladı. Bu yıl 7'nci düzenlenlenen, kadınerkekli binlerce kişi, Nene Hatun'un destanlaştığı ve mezarının bulunduğu deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki Aziziye Tabyası'na akın etti. Yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüşün ardından tabyalarda toplananlar İstiklal Marşı'nı söyledikten sonra okunan Kuran-ı Kerim'i dinledi. Müftü Hasan Hüsnü Sula tarafından yapılan duada etkinliğe katılanlar hep birlikte "Amin" dedi. 
Aziziye Tabyaları'na tırmanış etkinliğinde protokelle birlikte öğrenciler, askerler, sivil toplum kurumları, izciler ile çocuk, yaşlı ve gençler hazır bulundu. Nene Hatun'u canlandıran ellerinde maket baltayla programda yer alan Eylül Tozoğlu (5) ile Zehra Güler (6) beğeni topladı. Nene Hatun'un mezarı başında dua ettikten sonra açıklama yapan Vali Okay Memiş, "Bundan 142 yıl önce 9 Kasım 1877'de emperyalist güçlerin Osmanlı'yı, Anadolu'yu istilasına karşı sadece askerimiz değil aynı zamanda bütün dadaşlar bu konuda üzerine düşeni yapmış, doğrudan görevleri olmamasına rağmen sabah ezanıyla beraber selalardan sonra Nene Hatun ve diğer kahramanlarla beraber Aziziye Tabyaları'na koşmuş. Eline geçirdikleri balta, kürek, kazmasıyla kadınıyla, çocuğuyla, gençleriyle, ihtiyarıyla askerinin yanına koşmuş ve emperyalist güçleri geri püskürtmüş. Biz bunu tarihte 93 harbi olarak hatırlıyoruz. O gün burada 500'ün üzerinde sivil vatandaşımız hayatını kaybediyor. Biz de onlar anmak için 7 yıldır ecdada saygı yürüyüşü yapıyoruz" dedi.  
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise "Nene Hatun o dönemde genç bir gelindir. Selaları, düşman ordularının Aziziye Tabyaları'na kadar geldiğini duyunca o da kundaktaki çocuğunu beşikte bırakır. Eline geçirdiği sopayla Aziziye yürür. Onu görenler 'Nereye, çocuğu kime bıraktın?' diye sorunca Nene Hatun, 'Benim çocuğum annesiz, babasız büyüyebilir ama vatansız büyüyemez' der. Erzurumlu kadınlar, dadaşlar böyle bir ruha sahipler" diye konuştu. 
Dualar ve konuşmaların ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait Mehteran Takımı gösteri yaptı. 109'uncu Topçu Alayı tarafından sergilenen 'tarihi batarya mizansenini' canlandırdı. 10 askerden oluşan cansız mankenlerle vatandaşlar fotoğraf çektirdi. Gece ise ATAK Doğa Sporları Kulübü tarafından 'ecdada saygı nöbeti' yapıldı. 

ERZURUM

09 Kasım 2019 Cumartesi

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