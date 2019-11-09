MHP İl Başkanı Karataş’tan 10 Kasım mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

MHP İl Başkanı Karataş’tan 10 Kasım mesajı

İHA

MHP İl Başkanı Karataş’tan 10 Kasım mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 81.vefat yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
MHP Erzurum İl Başkanı Karataş, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Türkiye cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 81. Yılında rahmet, minnet, ve hürmetle yad ediyorum.
Gazi Mustafa Kemal bir fikir ve aksiyon mihveri, milletine gönülden bağlı ve inanmış bir dava şuurudur. Aynı zamanda askeri bir deha, taktik ve strateji ustasıdır.
Gazi Mustafa Kemal tutsak ve bağımlı yaşamaya tamamen karşı, işgal ve ihanetin amansız düşmanıdır.
Gücünü milletten almış, heyecanını tarih ve ecdadımızın hatıralarında bulmuş, sabır ve tahammülünü muzaffer Türklüğün ruhundan çıkarmış bir liderlik vasfıyla hem milletimizin hem de mazlum milletlerin kalbinde taht kurmuştur.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin ortak ve tarihi bir değeri olmakla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin ana direğidir.
57 yıllık kısa ömrüne adeta koskoca bir tarih sığdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cepheden cepheye koşmuş, gönülden gönüle akmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna liderlik yaparak milletimizin kalbinde taht kurmuştur.
Şurası unutulmamalıdır ki; Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin gönlünde fikir ve eserleriyle daima var olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti milli bir eser, mukaddes bir değer, muazzez bir mirastır; mutlaka yaşayacak ve yaşatılacaktır.
10 Kasım’ı bir matem günü olarak görmek ve anmak yerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mücadeleci kişiliğini, milli duygularını, manevi yönünü daha iyi tanımak, tanıtmak için bu günü eşsiz bir fırsata dönüştürmek gerekmektedir.
Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 81.yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü şükran ve minnetle anıyor, Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.”

ERZURUM

09 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:20
  • GÜNEŞ 06:45
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 14:47
  • AKŞAM 17:12
  • YATSI 18:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Coşkun’un baba acısı
YEREL HABERLER Başkan Coşkun’un baba acısı
Çat Belediyesi’nde yoğun katılım Belediye Başkanı Melik Yaşar: “Aziziye tarihte emsali görülmemiş bir destan”
YEREL HABERLER Çat Belediyesi’nde yoğun katılım Belediye Başkanı ...
Aydemir’den Karabağ vurgusu Aydemir’den sınır kapısı değerlendirmesi
YEREL HABERLER Aydemir’den Karabağ vurgusu Aydemir’den sınır kapısı ...
Meme estetiğinde bunlara dikkat
YEREL HABERLER Meme estetiğinde bunlara dikkat
Sevgi görmeyen sevgi gösteremez
YEREL HABERLER Sevgi görmeyen sevgi gösteremez
Ticaret Bakanlığı Bütçesinde ‘Erzurum’ gündemi Aydemir Erzurum’a yönelik talepleri paylaştı
YEREL HABERLER Ticaret Bakanlığı Bütçesinde ‘Erzurum’ ...
Depremde yaşamını yitiren DHA muhabiri Sebahattin Yılmaz, anıldı
YEREL HABERLER Depremde yaşamını yitiren DHA muhabiri Sebahattin ...
Dadaşlar, Aziziye Destanının 142’inci yıl dönümünde tabyalara yürüdü Sabah namazının ardından tabyalara yürüyen yediden yetmişe Erzurumlular 142 yıl öncesindeki coşkuyu tekrar yaşadı
YEREL HABERLER Dadaşlar, Aziziye Destanının 142’inci yıl dönümünde ...
AK Parti İl Başkanı Öz'den 10 Kasım mesajı “Gazi Mustafa Kemal, istiklal mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırmıştır”
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Öz'den 10 Kasım mesajı “Gazi ...
Pasinler'de fidan seferberliği
YEREL HABERLER Pasinler'de fidan seferberliği
Binlerce Erzurumlu, Aziziye Tabyaları'na yürüdü
YEREL HABERLER Binlerce Erzurumlu, Aziziye Tabyaları'na yürüdü
Vali Memiş: “Atatürk yalnızca Türk tarihi değil, dünya tarihi açısından da müstesna şahsiyetlerden biridir”
YEREL HABERLER Vali Memiş: “Atatürk yalnızca Türk tarihi değil, ...
Kelliğe karşı klonlama
YEREL HABERLER Kelliğe karşı klonlama
Arkadaşı sobaya tiner dökünce yüzü ve eli yandı; mumyaya döndü
YEREL HABERLER Arkadaşı sobaya tiner dökünce yüzü ve eli yandı; ...
Hiv virüsü ağızda belirti veriyor
YEREL HABERLER Hiv virüsü ağızda belirti veriyor
Göğüs problemleri özgüveni etkiliyor
YEREL HABERLER Göğüs problemleri özgüveni etkiliyor
Türkçe'nin geleceği Atatürk Üniversitesinde konuşuldu
YEREL HABERLER Türkçe'nin geleceği Atatürk Üniversitesinde konuşuldu
Başkan Oral'dan 10 Kasım Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Oral'dan 10 Kasım Mesajı
Vali Memiş’ten iş adamlarına yatırım çağrısı
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten iş adamlarına yatırım çağrısı
Erzurum’da Tarihi Aziziye ve Mecidiye Tabyalarında Ecdada Saygı Nöbeti
YEREL HABERLER Erzurum’da Tarihi Aziziye ve Mecidiye Tabyalarında ...
Maskelerini takıp lösemili çocuklara şarkı söylediler
YEREL HABERLER Maskelerini takıp lösemili çocuklara şarkı söylediler
Diva-Sen Erzurum İl Başkanı Yusuf Karadaş’dan Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Diva-Sen Erzurum İl Başkanı Yusuf Karadaş’dan Mevlid ...
Erzurumlu öğretmenler bölge şampiyonu
YEREL HABERLER Erzurumlu öğretmenler bölge şampiyonu
Başkan Sekmen’den Aziziye Zaferi mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den Aziziye Zaferi mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu