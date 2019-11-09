MHP İl Başkanı Karataş’tan 10 Kasım mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 81.vefat yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Türkiye cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 81. Yılında rahmet, minnet, ve hürmetle yad ediyorum.

Gazi Mustafa Kemal bir fikir ve aksiyon mihveri, milletine gönülden bağlı ve inanmış bir dava şuurudur. Aynı zamanda askeri bir deha, taktik ve strateji ustasıdır.

Gazi Mustafa Kemal tutsak ve bağımlı yaşamaya tamamen karşı, işgal ve ihanetin amansız düşmanıdır.

Gücünü milletten almış, heyecanını tarih ve ecdadımızın hatıralarında bulmuş, sabır ve tahammülünü muzaffer Türklüğün ruhundan çıkarmış bir liderlik vasfıyla hem milletimizin hem de mazlum milletlerin kalbinde taht kurmuştur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin ortak ve tarihi bir değeri olmakla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin ana direğidir.

57 yıllık kısa ömrüne adeta koskoca bir tarih sığdıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cepheden cepheye koşmuş, gönülden gönüle akmış, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna liderlik yaparak milletimizin kalbinde taht kurmuştur.

Şurası unutulmamalıdır ki; Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin gönlünde fikir ve eserleriyle daima var olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti milli bir eser, mukaddes bir değer, muazzez bir mirastır; mutlaka yaşayacak ve yaşatılacaktır.

10 Kasım’ı bir matem günü olarak görmek ve anmak yerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mücadeleci kişiliğini, milli duygularını, manevi yönünü daha iyi tanımak, tanıtmak için bu günü eşsiz bir fırsata dönüştürmek gerekmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 81.yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü şükran ve minnetle anıyor, Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.”

ERZURUM 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:20

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