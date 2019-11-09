Aziziye Destanının 142. yılında Atatürk Üniversitesi ecdadına yürüdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aziziye Destanının 142. yılında Atatürk Üniversitesi ecdadına yürüdü

İHA

Aziziye Destanının 142. yılında Atatürk Üniversitesi ecdadına yürüdü

Bu yıl 7.si gerçekleşen ve kent merkezinden 4 kilometre uzaklıktaki Top Dağında yer alan Aziziye Tabyalarına yapılan yürüyüşe Atatürk Üniversitesi öğrencileri de yoğun ilgi gösterdi.
Tarihte "93 Harbi" olarak anılan 18771878 OsmanlıRus Savaşında destan yazan kahramanlar için saygı yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra; şehrin mülki, idari, askeri ve yargı erkânı ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Yapılan Çağrıyla Saygı Yürüyüşü Başladı
Program, sabah ezanının ardından tarihteki gibi cami hoparlörlerinden "Ey Erzurumlular, ey ahali. Düşman Aziziye tabyalarını bastı. Allah'ını seven, eli silah tutan herkes, askerlerimizin yardımına koşsun. Vatanını ve milletini seven yetişsin" çağrıları yapılarak başladı.
Rus tehdidini önlemek için 1872 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Fosfor Mustafa Paşa yönetiminde ErzurumKars karayolunu kontrol altında tutmak amacıyla Top Dağı’na yaptırılan Aziziye Tabyası, tarihi günlerinden birisine daha sahne oldu. Yediden yetmişe herkes, ellerinde Türk Bayrağı ile kahramanlık destanının yazıldığı Aziziye Tabyalarına omuz omuza yürüdü.
“Öğrencilerimiz ile Birlikte Aziziye Tabyalarına Geldik”
Tarihe adını altın harflerle yazdıran Aziziye Tabyalarında, unutulmaması gereken bir destanın yazıldığını belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “142 yıl önce Ayazpaşa Camii İmamı Osman Hoca’nın okuduğu selâ ile cepheye koşan Erzurum halkının tabyalarda, askeriyle omuz omuza yaptığı özgürlük mücadelesinin hafızalarda canlılığını koruması adına biz de öğrencilerimizle birlikte Aziziye Tabyalarına geldik” dedi.
Kundaktaki bebeğini bırakıp, önce vatan diyen kahraman Nene Hatunların yazdığı destana şahitlik etmek ve yaşananları asla unutmamak adına bu tür etkinlikleri önemsediklerini, milli birlik ve bütünlüğü korumak adına da üniversite olarak benzeri programları sık sık düzenlediklerini aktaran Çomaklı son olarak: “Unutmamalıyız ki geçmişimizi iyi bilerek ancak geleceğimizi başarılı bir şekilde inşâ edebiliriz. Aziziye Destanı da bizim için bu bakımdan büyük önem arz ediyor. Kahramanlık destanı yazarak bugün özgür bir şekilde yaşamamıza vesile olan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bin yıldır vatan topraklarının müdafaası için toprağa düşen kahraman şehitlerimize Yüce Mevlâ'dan rahmet ve mağfiret diliyorum.”

ERZURUM

09 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:20
  • GÜNEŞ 06:45
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 14:47
  • AKŞAM 17:12
  • YATSI 18:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP İl Başkanı Karataş’tan 10 Kasım mesajı
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Karataş’tan 10 Kasım mesajı
Başkan Coşkun’un baba acısı
YEREL HABERLER Başkan Coşkun’un baba acısı
Çat Belediyesi’nde yoğun katılım Belediye Başkanı Melik Yaşar: “Aziziye tarihte emsali görülmemiş bir destan”
YEREL HABERLER Çat Belediyesi’nde yoğun katılım Belediye Başkanı ...
Aydemir’den Karabağ vurgusu Aydemir’den sınır kapısı değerlendirmesi
YEREL HABERLER Aydemir’den Karabağ vurgusu Aydemir’den sınır kapısı ...
Meme estetiğinde bunlara dikkat
YEREL HABERLER Meme estetiğinde bunlara dikkat
Sevgi görmeyen sevgi gösteremez
YEREL HABERLER Sevgi görmeyen sevgi gösteremez
Ticaret Bakanlığı Bütçesinde ‘Erzurum’ gündemi Aydemir Erzurum’a yönelik talepleri paylaştı
YEREL HABERLER Ticaret Bakanlığı Bütçesinde ‘Erzurum’ ...
Depremde yaşamını yitiren DHA muhabiri Sebahattin Yılmaz, anıldı
YEREL HABERLER Depremde yaşamını yitiren DHA muhabiri Sebahattin ...
Dadaşlar, Aziziye Destanının 142’inci yıl dönümünde tabyalara yürüdü Sabah namazının ardından tabyalara yürüyen yediden yetmişe Erzurumlular 142 yıl öncesindeki coşkuyu tekrar yaşadı
YEREL HABERLER Dadaşlar, Aziziye Destanının 142’inci yıl dönümünde ...
AK Parti İl Başkanı Öz'den 10 Kasım mesajı “Gazi Mustafa Kemal, istiklal mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırmıştır”
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Öz'den 10 Kasım mesajı “Gazi ...
Pasinler'de fidan seferberliği
YEREL HABERLER Pasinler'de fidan seferberliği
Binlerce Erzurumlu, Aziziye Tabyaları'na yürüdü
YEREL HABERLER Binlerce Erzurumlu, Aziziye Tabyaları'na yürüdü
Vali Memiş: “Atatürk yalnızca Türk tarihi değil, dünya tarihi açısından da müstesna şahsiyetlerden biridir”
YEREL HABERLER Vali Memiş: “Atatürk yalnızca Türk tarihi değil, ...
Kelliğe karşı klonlama
YEREL HABERLER Kelliğe karşı klonlama
Arkadaşı sobaya tiner dökünce yüzü ve eli yandı; mumyaya döndü
YEREL HABERLER Arkadaşı sobaya tiner dökünce yüzü ve eli yandı; ...
Hiv virüsü ağızda belirti veriyor
YEREL HABERLER Hiv virüsü ağızda belirti veriyor
Göğüs problemleri özgüveni etkiliyor
YEREL HABERLER Göğüs problemleri özgüveni etkiliyor
Türkçe'nin geleceği Atatürk Üniversitesinde konuşuldu
YEREL HABERLER Türkçe'nin geleceği Atatürk Üniversitesinde konuşuldu
Başkan Oral'dan 10 Kasım Mesajı
YEREL HABERLER Başkan Oral'dan 10 Kasım Mesajı
Vali Memiş’ten iş adamlarına yatırım çağrısı
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten iş adamlarına yatırım çağrısı
Erzurum’da Tarihi Aziziye ve Mecidiye Tabyalarında Ecdada Saygı Nöbeti
YEREL HABERLER Erzurum’da Tarihi Aziziye ve Mecidiye Tabyalarında ...
Maskelerini takıp lösemili çocuklara şarkı söylediler
YEREL HABERLER Maskelerini takıp lösemili çocuklara şarkı söylediler
Diva-Sen Erzurum İl Başkanı Yusuf Karadaş’dan Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Diva-Sen Erzurum İl Başkanı Yusuf Karadaş’dan Mevlid ...
Erzurumlu öğretmenler bölge şampiyonu
YEREL HABERLER Erzurumlu öğretmenler bölge şampiyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu