TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 0 - Akhisarspor: 0

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TFF 1. Lig’in 11. hafta maçında BB Erzurumspor evinde Akhisarspor ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar:

27. dakikada sol taraftan Obertan’ın ortasında topla buluşan Hamroun müsait pozisyonda kötü vurdu. Meşin yuvarlak kalecide kaldı.

36. dakikada ceza sahası dışından Emrah sert vurdu top kalecide kaldı.

37. dakikada sol taraftan Osman’ın ortasına Pote sert vurdu ancak top üstten dışarı çıktı.

44. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambol sonrası topu önünde bulan Emrah'ın sert şutunda top yandan dışarı çıktı.

64. dakikada Obertan ceza sahası dışından sert vurdu top üstten dışarı çıktı.

82. dakikada Murat’ın sağ taraftan ortasına Pote tamamlamak istedi. Ancak Pote'nin vuruşunda top yandan dışarı çıktı.



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Alper Çetin xx, Serdar Diyadin xx, Cemil Tunç xx

BB Erzurumspor: Sehic xx, Murat xx, Merthan xx, Hasan xxx, Mücahit xx, Osman xx (Emre dk.46 xx), Scuk xxx, Emrah xxx, Obertan xx (Hasan Ayaroğlu dk. 68 xx), Hamroun xx (Sunu dk. 78 ? ), Pote xxx

Yedekler: Kayacan, Abdulcebrail, Batuhan, Sefa, Cenk Ahmet, Oltan

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Akhisarspor: Lukac xx, Tolga xx, Uğur xx, Cocalic xx, Musa ? (Kadir dk. 12 xx ), Aykut xxx (Rotman dk. 88 ?), Bjarnason xxx, Erhan xxx, Taha xx, Onur xx, Cikalleshi xx (Ergin dk.52 xx )

Yedekler: Gökhan, Halil, Alperen, Muhammet Reis, Ali Kaan, Hadzic

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Sarı Kart: Murat Uçar (BB Erzurumspor)

ERZURUM 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:20

GÜNEŞ 06:45

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:12

YATSI 18:33

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