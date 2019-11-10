Öğretmen ve öğrencilerden anlamlı 10 Kasım videosu

Erzurum’da bir lisede öğretmenler ve öğrenciler Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 81. yıl dönümünde anmak için bir video çekti.

Çat ilçesine bağlı Yavi Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü için hazırladıkları videoda, “Atatürk deyince aklına ne geliyor” sorusuna cevap verdiler.

Yaklaşık 25 öğrenci ve 2 öğretmen sorulara, “Aklıma vatan sevgisi, kadın erkek eşitliği, özgürlük, laiklik, çalışmak, inkılap ve Türkiye Cumhuriyeti geliyor” gibi cevaplar verdiler. Öğrencilerin Atatürk'e duyduğu sonsuz sevgiyi anlattığı video, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

ERZURUM 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:11

YATSI 18:32

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