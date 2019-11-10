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ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: "Asil milletimiz atamızın mirasına ebediyen sahip çıkacaktır"

İHA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, "Asil milletimiz Atamızın mirasına ebediyen sahip çıkacaktır" dedi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: "Asil milletimiz atamızın mirasına ebediyen sahip çıkacaktır"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, "Asil milletimiz Atamızın mirasına ebediyen sahip çıkacaktır" dedi.
Mesajında, “Atatürk, tarihin seyrini değiştiren ve Türk Milleti’ne yeni ufuklar açan büyük bir liderdir” diyen Başkan Yücelik şu ifadelere yer verdi:
“Atatürk, milletimizin verdiği büyük bağımsızlık mücadelesinin sembolü, Türk’ün sarsılmaz iradesi ve azminin ete kemiğe büründüğü bir şahsiyettir. Atatürk’ün hayatını, mücadelesini, milletimize kazandırdıklarını ve kazandırmak istediklerini doğru anlamamız gerekiyor. Türk Milleti’nin asil evlatları, Atatürk, silah arkadaşları ve bu topraklar için canlarını veren aziz şehitlerimizin bir emaneti olan bu aziz vatan topraklarını sonsuza kadar canı, kanı pahasına koruyacaktır. Vefatından bugüne 81 yıl geçmesine rağmen onun emanetine bağlı bir neslin olduğunu görmek gelecek adına bizleri umutlandırıyor. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 81. yıldönümünde saygı, minnet ve şükranla anıyoruz.”

ERZURUM

10 Kasım 2019 Pazar

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