İspir’de 10 Kasım etkinlikleri

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 81. yıl dönümünde Hükümet Konağı önünde çelenk sunum düzenlendi.
İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'un çelenk koymasının ardından İstiklal Marşı okundu. Ardından Belediye Konferans Salonu’nda Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81'inci yıl dönümü düzenlenen törenle anıldı.
ERZURUM
10 Kasım 2019 Pazar
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