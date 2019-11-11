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Emeklilerin gözü kulağı TBMM'de

İHA

Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkezi ile şube Başkanlıklarının ortak belirledikleri sorunlar, Türkiye Büyük Millet Meclisine taşındı.

Emeklilerin gözü kulağı TBMM'de

Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkezi ile şube Başkanlıklarının ortak belirledikleri sorunlar, Türkiye Büyük Millet Meclisine taşındı.
Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, "Başlıca sorunlarımızı içeren 5 maddelik iyileştirmeler için Genel Merkezimiz ile birlikte emeklilerimiz için Meclisten müjdeli haberler bekliyoruz" dedi.
Emeklilerin yaşadığı sıkıntıların giderilmesi noktasında çalışmalarını sürdüren Türkiye Emekliler Derneği Genel Merkezi, Şube başkanlıkları ile yaptığı yoğun istişareler sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisine yeni bir rapor sundu.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Emekliler derneği Erzurum Şube Başkanı Ahmet Degen, " Ülkemizde özellikle Erzurum'da emeklilerimizin sorunlarını saya saya bitiremeyiz. Doğu Anadolu bölgesindeki emeklilerimizin kış aylarının gelmesi ile durumu dahada kötüye gidiyor. Emeklilerimizin haklarını savunmak ve sorunlarını gidermek için bizlerde zaman zaman hükumet temsilcileri başta olmak üzere siyasilerimiz ile görüşerek çözüm noktasında girişimlerimiz oluyor. işte bunlara paralel olarak Genel Merkezimiz ile yaptığımız ortak istişareden sonra Emeklilerimiz için yeni bir rapor daha hazırladık ve Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunduk. 5 ana başlıkta hazırladığımız rapor'da yaş haddine katılanlar, emeklilerimize yakacak yardımı verilmesi, ilaçlardan alınan katkı paylarının kaldırılması, seyyanen zam bedeli ve intibak yasasının bir ön önce yasalaşması konuları yer alıyor. Emeklilerimizin daha huzurlu ve mutlu yaşamaları için dört gözle şimdi bu sunduğumuz raporun bir an önce mecliste ele alınarak onaylanmasını bekliyoruz. Erzurum şube Başkanlığı olarak daha önce sık sık Ankara'da yaptığımız ziyaretlerimizi devam ettireceğiz. Üyelerimizin kış aylarını sorunsuz geçirmeleri için yoğun bir çalışma içerisine girdik. Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren emeklilerimizin bizlere destek vermesini de canı gönülden istiyoruz. Unutulmamalı ki, başta evi olmayan emeklilerimiz için başarılı çalışmalara imza attık. Aynı çizgimizi bundan sonrada devam ettirmek istiyoruz. Çalışmalarımız sadece konut projesi ile sınırlı da değil. ulaşım'da, sağlıkta, hukukta, yakacak ve sosyal yardımlarda üyelerimiz için anlaşmalar yapıyoruz. Derneğimize üye olan emeklilerimiz bu yaptığımız anlaşmalardan yararlanabiliyorlar. Üye olmayan emeklilerimizin de derneğimize gelerek yaptığımız çalışmaları görmelerini ve bizlere destek vermelerini arzu ediyoruz. Bizim emekliler derneği olarak amacımız emeklilerimizin daha mutlu ve huzurlu bir yaşama kavuşmaları" dedi.

ERZURUM

11 Kasım 2019 Pazartesi

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