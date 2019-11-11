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Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde bugün saat 11.11'de 11 milyon fidan, Türkiye'nin 2023 noktasında toprakla buluştu.

Aşkale'deki fidanların ekim adresi ise ilçeden taşınan Askeri alan oldu.

Fidan dikimine, İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu , Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış , Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, Siyasi parti temsilcileri, Meclis üyeleri, Öğrenci ve Vatandaşlar katıldı.

Saatlerin 11:11 gösterdiği anda ilçe müftüsünün yaptırdığı dua sonrası fidanlar toprakla buluştu.

Türk halkının büyük ilgi gösterdiği organizasyon kapsamında iki ayrı alanda dünya rekoru kırılması da hedefleniyor.

ERZURUM 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:22

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