Aşkale’de Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

571 yılında alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammet Mustafa'nın (s.a.v) 1448. doğum yılı olan Mevlidi Nebi Haftası kutlamaları etkinlikleri kapsamında ilçe Müftülüğü tarafından program düzenlendi.

Aşkale Halk Eğitim Salonundaki programa, İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu , Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış ,Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Yılmaz, İlçe Müftüsü Rahmi Sancar, Ak Parti İlçe Başkanı A. Kerim Polat , MHP İlçe Başkanı Toksöz Kartal ve vatandaşlar katılım sağladı.

Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı .

Kuranı Kerim tilaveti ve İlahilerin söylendiği programa konuşmacı olarak katılan Ömer Nasuhi Bilmen Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Doç.Dr Zekai Koç günün anlamına uygun konuşmalarını sundu. Programa katılım oldukça yoğun oldu.

ERZURUM 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:22

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