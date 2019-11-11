15 bin fidan toprakla buluşturuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından hazırlanan Türkiye genelinde gerçekleştirilen ’Geleceğe Nefes’ seferberliği kapsamında Şenkaya ilçesinde 15 bin sarıçam fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Geleceğe Nefes etkinliği kapsamında genciyle yaşlısı hep birlikte Şenkaya İlçesine bağlı Yeşildemet Köyü mevkiinde 2017 yılında yangında hasar gören yerde 15 bin fidan dikimi yapıldı.

Katılımcılar bu etkinliğin olmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, gelecek nesillerinin ve daha yaşanır güzel bir dünya için fidan diktiklerini dile getirdiler.

ERZURUM 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:22

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