Erzurum Valisinden `5 milyon fidan´ talimatı

ERZURUM Teknik Üniversitesi (ETÜ) kampüsünde düzenlenen fidan dikim kampanyasına katılan Vali Okay Memiş, ağaç dikimi konusunda kurumları uyardı. Erzurum'da en az 5 milyon fidan dikilmesini isteyen Vali Memiş, "Bu iş oturmayla olmaz. Başta Palandöken olmak üzere Nenehatun Milli Parkı'nda bir metrekare boş alan bırakmayacaksınız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan 11 Kasım 2019 saat 11.11'de gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasında Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde 12 bin fidan dikimi yapıldı. Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları, bürokratlar, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı programda Orman Bölge Müdürü Oktay Ayata, Erzurum'da 18 noktada 170 bin adet fidan dikileceğini söyledi.

ETÜ Kampüsü'nde dikilecek 12 bin fidanın yetersiz olduğunu belirten Vali Okay Memiş, Atatürk Üniversitesi kampüsünde dikilen ağaçları örnek gösterdi. Yıllar önce Palandöken'e dikilen fidanların tuttuğunu hatırlatan Vali Memiş, "Peki biz ne yapacağız? Varlıklı bir ailenin züğürt çocuğu mu olalım, yoksa yapılanlara yenisini mi ekleyelim? Beyler bu oturmayla olmaz. 12 bin fidan falan rakam değil. Ben 5'inci sınıf bir ilçe kaymakamıyken 2 milyon fidan diktik, sonra burası orman oldu. Palandöken'de en az 5 milyon fidan dikeceğiz. Böyle 100 bin, 10 bin, 15 bin rakamları katiyen yeterli rakamlar değil, bunu size söyleyeyim. Nenehatun Milli Parkı'nda bir metrekare boş alan bırakmayacaksınız. Bu alanın her tarafını yeşillendireceksiniz. Hem ETÜ, hem Atatürk Üniversitesi´nde alanlar devlet tarafından tahsis edilmiş. Bu alanları daha da çok artıracağız. Palandöken'de bir metrekare boş alan bırakmayacağız. Bakın ilimiz yüksek rakımda olmasına rağmen büyükşehir belediyesinin güzel çalışmaları var. İlçe belediyelerimiz bu konuda iyi çalışıyor. Belediyeler orman idaresinin önüne geçti" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Vali Okay Memiş, protokol üyeleri ve katılımcılar daha önce hazırlanan alana fidanları tek tek dikti. Kampüsteki alanda oluşturulan alanda fidanları toprakla buluşturan 7'den 70'e katılımcılar daha sonra fotoğraflarını çekti. FOTOĞRAF



