Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen edebiyatçılar Erzurum’u gezdi

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) 6.İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Erzurum’da yapıldı. Ev sahipliğini TDED Erzurum şubesinin yaptığı toplantılara Türkiye’nin birçok bölgesinden yüzün üzerinde edebiyatçı Erzurum’a geldi.

Yoğun geçen toplantılardan kalan zamanlarda Erzurum’un tarihi ve doğal güzelliklerini gezdiler. Edebiyatçılardan oluşan heyet “9 Kasım Aziziye Zaferi”nin 142. yıl dönümünde Aziziye Tabyalarını gezdi. Aziziye tabyalarında yaşanan dramı ve Erzurum halkının tarih sayfalarına geçtiği muhteşem zaferini yerinde öğrenen heyet duygulu anlar yaşadı. Heyetteki birçok edebiyatçı Aziziye tabyalarını ve tarihini bilmediklerini, tanıtımın ulusal çapta daha iyi yapılması gerektiğini söyledi.

TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem’in de olduğu heyete, TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş eşlik etti. Şehrin jeopolitik ve stratejik tarihi hakkında bilgiler aktaran TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Erzurum ahalisinin bir millet değerinde olduğunu ifade ederek her Erzurumluda hudut şehrinin psikososyal ve kültürel tesirlerinin olduğundan bahsetti.

TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem, Erzurum’un bir medeniyet şehri olduğunu, Osmanlıların Erzurum’u yeniden inşa ederek şehri yeniden hem garnizon hem ilim ve kültür şehri yaptıklarını bildiklerini, aynı zamanda Erzurum’un Milli Mücadele’yi başlatan şehirlerden biri olduğunu, Erzurum halkının her zaman sadece şehri için değil vatanın bağımsızlığı için seve seve can verdiğini belirterek şehitleri ve gazileri rahmet ve minnet duygularıyla andıklarını söyledi.

Daha sonra şehrin tarihi eserlerini gezen heyet, şehre hayran kaldı. Erzurum’u açık hava müzesine benzeten edebiyatçılar tanıtım vurgusu yaptılar. Öğleden sonra Tortum Şelalesi’ne giden heyet şelalenin sadece Erzurum’un, Türkiye’nin değil dünyanın en harika doğal güzelliklerinden biri olduğunu belirterek şelale etrafının ciddi bir bakımdan geçmesi ve iyi bir tanıtım yapılması halinden dünyanın çekim merkezi olabileceği fikrinde birleştiler. Tortum Şelalesi tüm ziyaretçileri adeta büyüledi.

Günün sonunda bir açıklama yapan TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, toplantı turizminin öneminden bahsederek, “Toplantılar, eğitimler, sempozyumlar için Erzurum’a gelen herkese şehrin tarihi, kültürü, doğal güzellikleri tanıtıldığı takdirde en etkili Erzurum tanıtım Günleri bunlar olacaktır. Her edebiyatçı bugün gezdiği Erzurum’u farklı gazete ve dergilerde yazacaklardır” dedi.

