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Bu motosiklet kasksız çalışmıyor

DHA

ERZURUM'da 'Dadaş mucit' lakaplı elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı (57), bir motosiklet sürücüsünün en önemli koruma ekipmanı olan kask için 'akıllı motosiklet' geliştirdi. Taşbaşı, motosiklet ve kaskı, Erzurum'un tarihi Yakutiye Medresesi önündeki alanda halka deneme sürüşü yaptırarak tanıtırken, "Hırsızlığa karşı da bir önlem niteliğinde. Motosiklet, kask takmadan çalışmadığı için hırsız götüremez" diye konuştu.

ERZURUM'da 'Dadaş mucit' lakaplı elektrik teknisyeni Ebubekir Taşbaşı (57), bir motosiklet sürücüsünün en önemli koruma ekipmanı olan kask için 'akıllı motosiklet' geliştirdi. Taşbaşı, motosiklet ve kaskı, Erzurum'un tarihi Yakutiye Medresesi önündeki alanda halka deneme sürüşü yaptırarak tanıtırken, "Hırsızlığa karşı da bir önlem niteliğinde. Motosiklet, kask takmadan çalışmadığı için hırsız götüremez" diye konuştu.
Emniyet Müdürlüğü'nden elektrik teknisyeni olarak emekliye ayrılan evli 4 çocuk babası Ebubekir Taşbaşı, kasksız motosiklet kullanımının önüne geçmek için sürücüsü kaskı kafasına takmadan çalışmayan motosiklet geliştirdi. Çalışır haldeki motosiklette, kask çıkarıldığı zaman stop ettiğini belirten Taşbaşı bugüne kadar hep insanların yararına buluşlar yaptığını söyledi. 'Akıllı motosiklet' adını verdiği 47'nci buluşu sayesinde artık motosiklet sürücülerinin daha güvenli bir şekilde yolculuk yapacağını ifade eden Taşbaşı, "ARGE çalışmalarını çok seviyorum. Aklımda bir çok buluş var. Onları tek tek hayata geçirmek istiyorum. Çünkü insanoğlunun yapamayacağı şey yoktur. Kaskı sadece yasaların bir gereği olarak değil, motosiklet sürüşünde ayrılmaz bir donanım olarak düşünebilmek eğitimlerde kazandırılması gereken bir olgudur. Kaskın ne işe yaradığını anlamanın en acı yolu maalesef bir kazaya karışmaktan geçmektedir. Ben de kasksız kimse motosiklet süremesin diye bir sistem geliştirdim. Bu sistemde, kask takılmadığı sürece motosiklet çalışmıyor. Çıkarıldığında da stop ediyor. Hatta bu motosiklet cep telefonu da şarj ediyor. Kendi kendini şarj edebilmesi için çalışmalarım da sürüyor. Sistem şöyle. Kaskın arkasındaki devreden motoru çalıştıran kilit sistemine giden radyolojik bir sistem var. Hırsızlığa karşı da bir önlem niteliğinde. Kask takmadan çalışmadığı için hırsız götüremez" diye konuştu.
650 TL'ye mal ettiği buluşunu merkez Yakutiye ilçesindeki tarihi Yakutiye Medresesi önündeki boş alanda deneyen Taşbaşı, bir anda halkın ilgi odağı oldu. Oğlu Samet Taşbaşı'nın kullandığı akıllı motosiklet vatandaşlar tarafından denedi. Motosikleti kasksız denemeye çalışan Mustafa Şen, "Ben motosiklet kullanan biriyim. Kaskı kafama takmayınca motosiklet çalışmadı. Kaskı takmamla birlikte motosiklet gitmeye başladı. Umarım kullanımı yaygınlaşır. Çünkü motosiklet kullananlar için kask çok önemli" dedi.
 

ERZURUM

12 Kasım 2019 Salı

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