Erzurum’da ‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ semineri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erzurum’da ‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ semineri

İHA

Erzurum Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube ile Genç Memur Sen'in birlikte hazırladığı Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi'nin 20192020 eğitim öğretim yılının ilk öğrenciyazar buluşması gerçekleşti. Eğitim Bir Sen'in Erzurum kurucu başkanı şair ve yazar Prof.Dr. Nurullah Genç öğrencilerle buluştu.

Erzurum’da ‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ semineri

Erzurum Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube ile Genç Memur Sen’in birlikte hazırladığı Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi’nin 20192020 eğitim öğretim yılının ilk öğrenciyazar buluşması gerçekleşti. Eğitim Bir Sen’in Erzurum kurucu başkanı şair ve yazar Prof.Dr. Nurullah Genç öğrencilerle buluştu.
Programa Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Nihat Yatkın, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İsmail Bağrıyanık, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdür Abdurrahman Gaziolğu, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç ve öğrenciler katıldı.
Programda konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, “Milli eğitim olarak en heyecan duyduğumuz ve müdürlüğümüzce birlikte yapılan çalışmalar içerisinde en değerli gördüğümüz bir projedir” dedi.
Memur Sen Erzurum İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş ise konuşmasına Nurullah Genç’in şiirinden dörtlük okuyarak şunları söyledi:
“Erzurum’un yetiştirdiği yazar şair ve gönül adamı hocamızın öğrencilerle buluşturmasını sağlayarak yeni Nurullah Genç’lerin , Nurettin Topçu’ların, şair nefilerin siz gençler arasından çıkacağına olan inanıyoruz. Geleceğe bu umudu sizler taşıyacaksınız” dedi.
Ardından konferansını vermek için sahneye çıkan Prof. Dr. Nurullah Genç, Erzurum’un kendisini yetiştiren şehir olduğunu, çocukluğunu geçirdiği köyünün hikmet odasında almış olduğu doğu kültürüne, irfanına ait değerlerin üzerine yeni şeyler inşa ederek ama özünden hiçbir zaman kopmayarak sürekli hedefler belirleyip bugünlere gelmesinde bu şehrin emeğinin olduğunu ve vefa borcunun olduğunu söyledi.
Sibirya’da esir kalan dedesinin anıları üzerine inşa ettiği konuşmasında “Yardım için uzatıp tuttuğunuz el aslında sizin elinizdir o el bir gün döner sizin elinizi tutar” diyen Genç, “Ey gençler sizler ulu Osmanlı çınarının dallarısınız, tarihinizi bilmek zorundasınız tarihini bilmeyene ben cevap yazmam diyenlerin size cevap yazmak zorunda kalacağı günleri destanını sizler yazmalısınız” şeklinde konuştu.

ERZURUM

12 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:23
  • GÜNEŞ 06:49
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 14:45
  • AKŞAM 17:09
  • YATSI 18:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşine kızıp, kayınpederinin evini ateşe verdi
YEREL HABERLER Eşine kızıp, kayınpederinin evini ateşe verdi
Protokol üyeleri ile 'Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı' hazırlık maçı yaptı
YEREL HABERLER Protokol üyeleri ile 'Tekerlekli Sandalye Curling ...
Erzurum’dan Katar’a küçükbaş hayvan ihracatı
YEREL HABERLER Erzurum’dan Katar’a küçükbaş hayvan ihracatı
Bu motor kask takılmadan çalışmıyor
YEREL HABERLER Bu motor kask takılmadan çalışmıyor
Bu motosiklet kasksız çalışmıyor
YEREL HABERLER Bu motosiklet kasksız çalışmıyor
Erzurum’un prestijli projesi hayata geçiyor
YEREL HABERLER Erzurum’un prestijli projesi hayata geçiyor
Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen edebiyatçılar Erzurum’u gezdi
YEREL HABERLER Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen edebiyatçılar ...
Siyanürden zehirlenen ailenin yakınlarına validen ziyaret
YEREL HABERLER Siyanürden zehirlenen ailenin yakınlarına validen ...
Erzurum Valisinden `5 milyon fidan´ talimatı
YEREL HABERLER Erzurum Valisinden `5 milyon fidan´ talimatı
Ekim ayında Erzurum Havalimanı’nda 84 bin 70 yolcuya hizmet verildi
YEREL HABERLER Ekim ayında Erzurum Havalimanı’nda 84 bin 70 yolcuya ...
15 bin fidan toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER 15 bin fidan toprakla buluşturuldu
Aşkale’de Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Aşkale’de Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı
Atatürk Üniversitesi 15 bin fidanı toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi 15 bin fidanı toprakla ...
Fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Fidanlar toprakla buluştu
Vali Memiş, Antalya’daki evlerinde ölü bulunan 4 kişilik ailenin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER Vali Memiş, Antalya’daki evlerinde ölü bulunan 4 ...
Erzurum’da 12 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Erzurum’da 12 bin fidan toprakla buluştu
GSİM’den geleceğe nefes
YEREL HABERLER GSİM’den geleceğe nefes
Oltu’da 11 bin 111 fidan toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Oltu’da 11 bin 111 fidan toprakla buluşturuldu
Protez göz sonrası bakıma dikkat
YEREL HABERLER Protez göz sonrası bakıma dikkat
Kilo vermeye engel 5 besin
YEREL HABERLER Kilo vermeye engel 5 besin
Jandarmadan kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak içki operasyonu
Biten ilişkinin ardından toparlanma yolları
YEREL HABERLER Biten ilişkinin ardından toparlanma yolları
ETB’de akreditasyon belge yenileme süreci devam ediyor
YEREL HABERLER ETB’de akreditasyon belge yenileme süreci devam ...
Kredi kartı yıllık aidatı iadesi dolandırıcılarına dikkat
YEREL HABERLER Kredi kartı yıllık aidatı iadesi dolandırıcılarına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu