Protokol üyeleri ile 'Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı' hazırlık maçı yaptı

Erzurum’da protokol üyeleri ve Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı arasında curling karşılaşması düzenlendi. Karşılaşmaya protokol üyeleri tekerlekli sandalye ile katıldı.

27 Kasım 2 Aralık tarihleri arasında Finlandiya’da düzenlenecek B Klasman Dünya Şampiyonası’na katılacak olan 'Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı' için moral maçı düzenlendi. Şampiyona öncesi sporculara moral ve destek amaçlı düzenlenen karşılaşmaya protokol üyeleri de tekerlekli sandalye ile katıldı.

Curling Salonu’nda düzenlenen karşılaşmaya Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ve Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ile birlikte tekerlekli sandalye ile karşılaşmaya çıktı. Milli takımın hazırlıkları hakkında bilgi alan Memiş, daha sonra Bölükbaşı ve Bingül ile tekerlekli sandalyeye oturarak, sporcularla müsabaka oynadı.

Milli Takıma moral olması için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirten Vali Memiş, “Bu salonda hem ulusal hem de uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapıyoruz ve bu yıl Erzurum’da dünya çapında organizasyonlara imza atacağız. Dünya Snowboard Şampiyonası’nın Erzurum’da yapılması için talep var. Bunun planlamasını yapıyoruz ve önümüzdeki günlerde netleştireceğiz. Tekerlekli Sandalye Curling takımımıza eşlik etmek için geldik. Milli takımımız haftaya Dünya Şampiyonası’na katılacak. Hem moral vermek hem de curling sporunu daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla bir araya geldik. Zeka ve güç isteyen çok ilginç bir spor. Çok eğlenceli ve ben hayatımda ilk defa böyle bir sporu deniyorum" diye konuştu.

Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takım sporcusu Zehra Bingöl ise, "Finlandiya’da düzenlenecek Dünya Şampiyonasına hazırlanıyoruz. Takım olarak elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Protokolle birlikte hazırlık maçı yapacağız. Bizim içinde moral ve motivasyon açısından güzel bir deneyim olacak" şeklinde konuştu.

ERZURUM 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:23

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