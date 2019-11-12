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Vali Memiş, süt üreticileri ile bir araya geldi

İHA

Vali Memiş, süt üreticileri ile bir araya geldi

Erzurum Ticaret Borsası öncülüğünde sürdürülen, “Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu” projesi kapsamında Vali Okay Memiş, süt üreticileri ile bir araya geldi.
Erzurum Ticaret Borsasında gerçekleştirilen Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş ‘nin aylık toplantısına da katılan Erzurum Valisi Okay Memiş, ayrıca süt projesi kapsamına dahil olan süt üreticileri ile bir araya geldi.
Erzurum Ticaret Borsası konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya ,Erzurum Valisi Okay Memiş, Vali Yardımcısı Uğur Köroğlu, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Prof.Dr. Osman Demirdöğen, Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile çok sayıda üretici ve misafir katıldı.
Toplantının açılışında bir konuşma gerçekleştiren Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurul Başkanı Hakan Oral, Erzurum’un tarım ve hayvancılık alanında Türkiye’nin önde gelen illeri arasında olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:
“Bildiğiniz üzere ilimiz tarım ve hayvancılık yönünden Türkiye’nin önde gelen illeri arasındadır. İlimizde hayvancılıkla uğraşan ve ürün işleyen üreticilerimizin mevcut koşullarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Erzurum Ticaret Borsası olarak yürütücülüğünü yapmış olduğumuz “Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu” Projesi kapsamında, ilimizde süt sektöründe yaşanan en önemli sorun olan kaliteli çiğ süt elde edilmemesi hususunun ortadan kaldırılması için çalışmalarımıza tüm hızla devam etmekteyiz. Süt sektöründe yaşanan problemlerin ortadan kaldırılması demek, tarım ve hayvancılığın önündeki sorunların çözüm noktasına ulaştırmak demek ve bu çözümlerin hayata geçecek olması şehrimiz ve bizim için büyük mutluluktur. Projemiz borsamızın şirketi marifeti ile proje devamlılığı sağlayarak devam etmektedir. Bu projeye bütün şehir olarak sahip çıkmamız ve şehirde beraber iş yapma algısını oluşturmamız gerekmektedir” dedi.
Erzurum Valisi Okay Memiş ise Süt üreticileri ile bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamada, Erzurum’u Tarım ve Hayvancılık anlamında hak ettiği noktaya ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek sözlerini söyle sürdürdü:
“Soğuk zincir süt kurulumu projesi Erzurum için gerçekten güzel bir proje. Küçük bir bütçe ile başlayıp şehrin tamamına hitap edecek çalışmalara adım adım ilerliyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri bütün şehrin sorunlarına sahip çıkarak, şehrin ihtiyaçlarına odaklanarak, ve elimizi taşın altına koyarak, iş yapmaya gayret ediyoruz. Çark döndükçe bizlerde hizmet etmek adına daha da gayretle çalışıyoruz. İlk etapta 25 Köyde 280 işletmemize süt tanklarımızı monte ettik. Süt projemizin 2.ayağı olan güney ilçelerimize yönelik projemiz Bakanlık tarafından kabul edildi. İnşallah ilerleyen süreçte 20 ilçemizin tamamına ulaşmayı hedefliyoruz. Çünkü başlamak bitirmenin yarısıdır. Yani bu müthiş bir proje, yani çiftçilik ile uğraşan kardeşlerimizin köyde kalması adına önemli bir proje. Kendimize hedefler koyduk bu hedeflere doğru ilerliyoruz. Biz çiftçimize güveniyor ve inanıyoruz. Bize göre işini iyi yapan çiftçilerimiz birer sanatçıdır. Nasıl ki bir ressam bir tablo yapıyorsa, nasıl ki bir müzisyen iyi bir müzik icra ediyorsa, iyi bir hayvan besleyen, iyi bir meyve üreten bir çiftçi benim gözümde iyi bir sanatçıdır. İnşallah hayvancılıkta Erzurum’u bir numara yapacağız” diye konuştu.
Öte yandan konuşmaların ardından, Süt üreticilerinin sorun, öneri ve temennilerini dinleyen Vali Okay Memiş, sorunların çözülmesi noktasında destek sözü verdi.

ERZURUM

12 Kasım 2019 Salı

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