ESOB’tan nefes aldıran protokol Esnafa yüzde 5 indirim

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB), Aras Elektrik A.Ş. ile imzaladığı protokolle esnaf ve sanatkarların tüketim tutarı üzerinden yüzde 5 indirim almasını sağladı.

ESOB Başkanı Rasim Fırat’ın girişimleriyle esnaf ve sanatkarlara bir nebze de olsa nefes aldıracak bir protokole imza atıldı. Aras Elektrik A.Ş. ile yapılan görüşmeler sonunda esnaf ve sanatkarların işyerlerinde kullandığı elektriğin tüketim tutarı üzerinden yüzde 5 indirimli fatura ödemesi sağlandı.

Protokole Aras Elektrik A.Ş. Tahsilat Yönetmeni Kaan Uğurlu ile birlikte imza atan ESOB Başkanı Rasim Fırat, “Esnaf ve sanatkarımız artan enerji fiyatları karşısında zor bir dönem geçiriyor. Bu noktadan hareketle Aras Elektrik A.Ş. ile yaptığımız görüşmeler sonunda yüzde 5 oranında bir indirim sağladık. Her daim bol kazançlar dilediğimiz esnaf ve sanatkarımıza hayırlı olsun” dedi.

Bu arada elektrik faturalarında yüzde 5 indirimden yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarların Aras Elektrik A.Ş. ile yapacakları sözleşme için ESOB Sicil Kayıt Belgesi almaları gerektiği bildirildi.

ERZURUM 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:23

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