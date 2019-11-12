Engelleri sanatla aşıyor

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümü 3. Sınıf öğrencisi, konuşma engelli Fatma Zehra Aslan, engelli olmanın sanata engel olmadığını bir kez daha ispatladı.

Birbirinden güzel eserleriyle, ilgi toplayan Aslan, ‘engelli ve gururlu’ isimli kitabını çıkarmak için çalışmalara başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün desteğiyle birçok çalışmaya imza atan Aslan, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon merkezindeki engellilere resim eğitimi vererek, onların hayata bakış açısını değiştiriyor.

Urfalı bir ailenin 6. Çocuğu olan Fatma Zehra Aslan, üç yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşmasında engel oluşuyor. Öğretmeni sayesinde resim yeteneğini fark eden ve bu yönde kendisini geliştiren Aslan, yetenek sınavına girerek Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini kazanıp, çok sevdiği resim branşına yoğunlaşarak, engelliler konusunda farkındalık çalışmaları yapıyor.

Herkesin potansiyel bir engelli adayı olduğunu belirten Aslan, “Mücadelelerle bu noktaya geldim, hayatta hep umutla bakıyorum. Engelliler konusunda herkes duyarlı olmalı, engellilere işe girme konusunda ayrıcalık tanınmalı bu yönde sınırlamalar getirilmemeli, tekerlekli sandalye kullanana engellilerin yollarda sıkıntı yaşamaması için bu alana uygun alanlar artırılmalıdır. Üniversite okuyan bir engelli olarak bu alanda farkındalık oluşturarak için çeşitli çalışmalar yapıyorum. En büyük hayalim öğretmen olmak ve bu alandaki yeteneğimi öğrencilerimle paylaşmak. Engelli ve gururlu isimli kitabının yazım aşamasındayım. Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki engellilere yönelik resim kursu açtım, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bana bu konularda çok destek veriyor, kurum yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Fatma Zehra Aslan’ın başarılarının kendilerini gururlandırdığını belirterek, engelli olmanın bir çok şeye engel olmadığını ifade etti.

Aslan’a kurum olarak birçok konuda destek olduklarını belirten İlbaş, ‘’Başarılı gençlerimizin çalışmaları bizleri mutlu ediyor. Sanatsal alanda çalışmalar yapan Fatma Zehra Aslan kızımız azimli çalışmalarıyla birçok gence örnek oluyor. Engelliler konusunda açacağı resim sergisine destek olacağız. Önemli olan bu alanda gerçek kahramanlar tarafından farkındalık oluşması, kendisini başarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum’’ dedi.

ERZURUM 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:23

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