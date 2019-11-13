Dr. Biran Ekici, dudak dolgusu yaptırırken dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Medikal Estetik Hekimi Dr. Biran Ekici, “İlk başta yapılmaması gereken konu kesinlikle kanın sulanmasına neden olabilecek ilaç veya şurupların kullanılmaması gerekmektedir. Kan sulandırıcı ilaç veya şurup kullanan bir kişi dudak dolgusu aşamasında yapılacak olan iğne sebebi ile kanının durdurulamaması gibi oldukça büyük sıkıntılı durumun meydana gelmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu da en son istenilecek bir olay olmaktadır. Dudak dolgusunu yaptırmaya karar veren bir kişi bu işlemi yapacak olan doktoru çok iyi derecede analiz ederek araştırmalı ki kendini emin ellere teslim edebilsin. Dudak dolgusu en fazla yarım saat süren bir işlem olması kişileri yanıltmasın. Doktorun tecrübesizliği yüzünden dudaklara verebileceği zarar belki de o kişinin olumsuz olaylar yaşamasına neden olabilmektedir. Bu yüzden doktor seçiminde oldukça titiz davranılmalıdır. Her insanın dudaklarının büyüklüğü veya hacmi aynı olmadığı için dudak hacimlerinin oldukça iyi derecede belirlenmesi gerekmektedir” dedi.

Dudak dolgusu yaptırmaya karar veren bir kişinin eğer sigara içiyor ise tedaviye gitmeden önce en az 1 hafta öncesinden sigara içmeyi durdurması gerektiğini ifade eden Dr. Ekici, “Dudak dolgusu yaptırmak isteyen kişilerdeki alt ve üst dudak uyumları oldukça iyi belirlenmeli ve ona göre işlemlerin planlı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Genellikle dudak dolgularının yapım aşaması yarım saati geçmemektedir. İşlemin doğru yapılmasının ardından kişinin aynı gün içerisinde evine giderek normal hayatına devam etmesinde hiçbir sakınca olmamaktadır. Kişiden kişiye dudak yapıları farklılıklar göstermesi halinde bazı kişilerde tek seferde işlem tamamlanırken bazı kişilerde ise 2 ya da 3 seanslık işlemlerin yapılması gerekebilir” açıklamalarında bulundu.

ERZURUM 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:24

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