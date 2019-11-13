TYB Erzurum Şubesi yeni dönem faaliyetlerine başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TYB Erzurum Şubesi yeni dönem faaliyetlerine başladı

İHA

Türkiye Yazarlar Birliği'nin (TYB) 15 Şubesinden biri olan Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi 20192020 dönemine dolu dolu giriyor.

TYB Erzurum Şubesi yeni dönem faaliyetlerine başladı

Türkiye Yazarlar Birliği’nin (TYB) 15 Şubesinden biri olan Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi 20192020 dönemine dolu dolu giriyor.
Atatürk Üniversitesi KKEF Öğretim Üyesi Abdulkerim Dinç Necip Fazıl Kısakürek’in “Sabır Taşı” adlı eseri üzerine yapmış olduğu sohbet ile dernek binasında gerçekleştirilen ilk programa ilgi yoğun oldu.
Programa, Şair ve Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç, ERVAK Başkanı Erdal Güzel, Atatürk Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Fatih Karcıoğlu, Atatürk Üniversitesi KKEF Öğretim Üyesi Tacettin Şimşek, DSİ Şube Müdürü Kemalettin Yentimur ve öğrenciler katıldı.
Sohbet programından sonra yapılan toplantıda 20192020 döneminin faaliyet takvimi; Şube Başkanı M. Hanefi İspirli, Başkan Yardımcısı Yusuf Kotan, Yönetim Kurulu Üyeleri H. Ömer Özden, İsmail Bingöl ve Reşat Coşkun ve Gençlik Birim Başkanı Abdulnasır Kımışoğlu ile birlikte açıklandı.
Şube Başkanı Muhammet Hanefi İspirli, “15 yılı geride bırakırken “her yeni dönem önceki dönemden daha kapsamlı olacak” düşüncemizden taviz vermeden bu döneme de başlıyoruz” dedi.
İspirli, TYB Genel Merkezi ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle 2020 yılının Kutadgu Bilig yılı ilan edildiği için Kutadgu Bilig okumaları yapacaklarını belirterek, katılmak isteyenlere kapılarının açık olduğunu vurguladı.
Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, bütün belediyeler, üniversiteler diğer STK’lar ile birlikte birçok program yapacaklarını açıklayan İspirli, bu dönem özellikle lise öğrencilerine dönük faaliyetlerinin fazla olmasına dikkat ettiklerini ve hazırlıklarını tamamladıklarını, 24 Kasım’da Yakutiye Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte “Öğretmen Şairler ile Şiir Şöleni” yapacaklarını, Mümtaz Turhan, Arif Nihat Asya, Ömer Seyfettin için yarışmalar ve paneller yapılacağını söyledi.
Yunus Emre’nin vefatını 700.yılı hatırasına birkaç faaliyetlerinin olacağını belirten İspirli, Yunus Emre’nin bilinen makamlarından birinin Erzurum’da bulunmasına rağmen bugüne kadar hiç gündeme gelmemiş olduğunu belirtti.
Daha önce tek kitap olarak yayımladıkları “Hatıralardaki Erzurum” kitabının yoğun istek üzerine ikinci kitabını hazırladıklarını ve 2 Kitap olarak yayımlayacaklarını duyuran İspirli, Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi bu şehrin diploma vermeyen ama insan yetiştiren bir mektebi olduğunu belirterek herkesi bu mektebe katılmaya ve destek olmaya çağırdı.
Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi, dernek binasında sohbetler, okumaların yanı sıra salon faaliyetleri ile yeni dönemi tamamlayacak.

ERZURUM

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:24
  • GÜNEŞ 06:50
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 14:44
  • AKŞAM 17:08
  • YATSI 18:29
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaydanlığı üzerine döken çocuk feci şekilde yandı
YEREL HABERLER Çaydanlığı üzerine döken çocuk feci şekilde yandı
Çelebispor’a hayırlı olsun madalyası
YEREL HABERLER Çelebispor’a hayırlı olsun madalyası
Erzurum’da halk sağlığı laboratuvar hedefleri anlatıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da halk sağlığı laboratuvar hedefleri ...
Lazer teknolojileri estetik cerrahinin parçası oldu
YEREL HABERLER Lazer teknolojileri estetik cerrahinin parçası oldu
Yanak yağları kilolu gösteriyor
YEREL HABERLER Yanak yağları kilolu gösteriyor
Dudak dolgusu yaptırırken dikkat
YEREL HABERLER Dudak dolgusu yaptırırken dikkat
Hollywood gülüşü mutluluk veriyor
YEREL HABERLER Hollywood gülüşü mutluluk veriyor
10 bin liraya karavan almak isteyince dolandırıldı
YEREL HABERLER 10 bin liraya karavan almak isteyince dolandırıldı
Erzurum’da çobana ayı saldırdı Ayının saldırdığı çobanın hayatını köpekleri kurtardı Çoban hastaneden taburcu olunca hayatını kurtaran köpeklerini ziyafet çekecek
YEREL HABERLER Erzurum’da çobana ayı saldırdı Ayının saldırdığı ...
Çobanı ayı saldırısından köpekleri kurtardı
YEREL HABERLER Çobanı ayı saldırısından köpekleri kurtardı
Trafo ve kablo hırsızları suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Trafo ve kablo hırsızları suçüstü yakalandı
4 ilde enerji nakil kablolarını çalan hırsızlar tutuklandı
YEREL HABERLER 4 ilde enerji nakil kablolarını çalan hırsızlar ...
ETB ve ETÜ işbirliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER ETB ve ETÜ işbirliği protokolü imzaladı
Engelleri sanatla aşıyor
YEREL HABERLER Engelleri sanatla aşıyor
ATA-AÖF güz yarıyılı vize sınavı giriş belgeleri yayımlandı
YEREL HABERLER ATA-AÖF güz yarıyılı vize sınavı giriş belgeleri ...
Atatürk Üniversitesi iki protokole birden imza attı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi iki protokole birden imza attı
Başkan Orhan’dan anaokuluna minik sürpriz
YEREL HABERLER Başkan Orhan’dan anaokuluna minik sürpriz
Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İşman: “Bu sessiz çığlığa kulak verin”
YEREL HABERLER Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İşman: “Bu ...
Horasan’da öğretmen ve öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı’na kan bağışlı destek
YEREL HABERLER Horasan’da öğretmen ve öğrencilerden Barış Pınarı ...
Cilt lekelerine karşı limon maskesi
YEREL HABERLER Cilt lekelerine karşı limon maskesi
Küçük yaşlardaki çocuklarda korku hissine dikkat
YEREL HABERLER Küçük yaşlardaki çocuklarda korku hissine dikkat
Göz kapağı düşüklüğüne dikkat
YEREL HABERLER Göz kapağı düşüklüğüne dikkat
MHP Erzurum İl Başkanı Karataş meclis üyeleri ile istişare etti
YEREL HABERLER MHP Erzurum İl Başkanı Karataş meclis üyeleri ile ...
ESOB’tan nefes aldıran protokol Esnafa yüzde 5 indirim
YEREL HABERLER ESOB’tan nefes aldıran protokol Esnafa yüzde 5 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu