Lazer teknolojileri estetik cerrahinin parçası oldu

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Dr. İdris Elmas, estetik cerrahi alanında lazer teknolojilerinin neredeyse “olmazsa olmaz” halini aldığını söyledi.

Estetik sorunların ortadan kaldırılması noktasında lazer teknolojilerinden de istifade edilebildiğini anlatan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Dr. İdris Elmas, ''Lazer epilasyon, lazerle damar çatlağı tedavisi, lazerle dövme silme, lazerle cilt yenileme ve yine lazer teknolojilerini kullanmak suretiyle vücutta kaza ve yaralanmalara bağlı meydana gelen izlerin tedavisini yapabilmekteyiz. Özellikle pişmanlık duyulan ve hayatta engel olarak insanların karşısına çıkan çeşitli iz ve dövmelerin tedavisi için de hastalarımızın imdadına yetişmekteyiz'' ifadelerini kullandı.

Dr. İdris Elmas, bahsi geçen tüm iş ve işlemlerin tamamını Erzurum'da steril bir ortamda gerçekleştirebildiklerini hatırlatarak, ''Bu uygulamalar öncelikle ihtisas ve deneyim gerektiren uygulamalardır. İster ameliyatlı, ister ameliyatsız olsun, estetik operasyon yaptığımız tüm hastalarımızda bizim en önemli olan faktör memnuniyettir. Kaldı ki, kliniğimizin kapısını çalan hastalarımızın neredeyse tamamı, daha önce bizden hizmet almış olan hastalarımızın refere ettiği kişilerden oluşuyor'' şeklinde konuştu.

ERZURUM 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:24

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