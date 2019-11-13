Kızılay'a kan bağışlamak için şenlik düzenlediler

ATATÜRK Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi ve öğrencileri Kızılay'a kan bağışı yapılmasını teşvik etmek amacıyla organizasyon düzenledi. Okul bahçesine Kızılay kan bağışı TIR´ı kurulurken 65 öğrenci okul bahçesinde oyunlar oynadıktan sonra kan bağışında bulundu.

Oltu Meslek Yüskekokulu, Kızılay Erzurum Bölge Müdürlüğü'ne destek olmak için şenlik düzenledi. Okul bahçesindeki etkinliğe öğretim üyelerinin yanı sıra öğrenciler katıldı. Öğrenciler bir taraftan kan verirken bir taraftan da okul bahçesinde çeşitli etkinlikler yaptı. Havalı tüfekle atışla keskin nişancılıklarını test eden öğrenciler, yumurta taşıma yarışı yaptı, müzik eşliğinde halay çekerek kan bağışı şenliğinin tadını çıkardı. Gün boyu devam eden etkinlikte 65 öğrenci Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, "Kan bağışı kampanyasını şölene çevirdik. Oltu'da güzel bir hava var, ortam güzel. Öğrencilerimiz kan bağışı konusunda gayet istekliler. Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu olarak çok miktarda kan bağışında bulunacağız" dedi.



ERZURUM 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:24

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