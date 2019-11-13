Ak Parti Yakutiye Gençlik teşkilatı 300 fidanı toprakla buluşturdu

AK Parti Yakutiye Gençlik Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan “Bugün Fidan, Yarın Nefes Kampanyası” kapsamında 300 fidanı toprakla buluşturdu.

AK Parti Yakutiye Gençlik Kolları olarak Gelecekte daha yeşil ve daha nefes alan bir Türkiye hedefi ile projeye destek olan Ak Parti Yakutiye Gençlik Başkanı Muhammet Emin Demirci yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan “Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında bizde Ak Gençlik olarak 300 fidanı toprakla buluştuk. Bu kapsamda bize desteklerini esirgemeyen Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar’a teşekkür ederim.” dedi.

ERZURUM 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:24

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