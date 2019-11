Öğrencilerin Asker sevgisine Mehmetçik Vakfı duyarsız kalmadı

1 milyar dolarlık et

Mehmetçik Vakfı Erzurum İl Temsilciliği tarafından, milli ve değerler eğitimi dersi kapsamında kermes düzenleyen ve kermes gelirlerini Mehmetçik Vakfına bağışlayan kolej öğrencilerine teşekkür mektubu takdim edildi.

Erzurum’un Aziziye ilçesinde bulunan Hedef koleji, kültür, milli ve manevi değerlerinin öğrencilere aşılanması açısından değerler eğitimi dersi kapsamında düzenlediği kermesin gelirini, Mehmetçik Vakfına bağışladı. Mehmetçik Vakfı Erzurum İl Temsilcisi Alp Arslan Eryılmaz yapmış oldukları bağış sebebiyle, koleji ziyaret ederek teşekkür mektuplarını sundu.

Her ay ‘Milli değerlerimiz’ adı altında belirledikleri köşelerinde öğrencileri hem sınavlara hem de hayata hazırlayan kolej, ekim ayı kapsamındaki yardımlaşma ve vatan sevgisi konusu üzerine çalışma gerçekleştirdi.

Yardımlaşma ve Vatan sevgisi konusu çerçevesinde bir kermes düzenleyen kolej öğrencileri, veliler ve öğretmenlerin desteği ile birikim yaptı. Öğrencilerin asker sevgisi ve milli, manevi değerleri kapsamında gündemde olan Barış pınarı harekâtını da baz alarak yapılan kermesin geliri, Mehmetçik Vakfına bağışlandı.

Mehmetçik Vakfı Erzurum İl Temsilcisi Alp Arslan Eryılmaz, Mehmetçik Vakfına bağışlanan gelir için, “Öğrenciler kendi yapmış oldukları yiyecek ve içecekleri satarak bir gelir elde etmişler. Öğrenciler ayrıca kermes günü Kızılay’a kan bağışında da bulunmuşlar. Bu çok anlamlı bir dayanışma öğreğidir. TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğümüzün minnet ve şükranlarını sunmak için koleji ziyarete geldik” diyerek, icra edilen etkinliğin ve bağışın teşekkür mektubunu takdim etti.

Kolej Müdürü Zeki Yıldız ise, “Çocuklarımızın, bu vatana, bayrağa yapılacak olan her türlü saldırıya karşı durmaları için bir farkındalık oluşturduk. Bu anlamda rehberlik servisimiz her ay milli değerlerimiz adı altında köşe belirliyor. Ana ve ilkokul müdürümüz Mensur Tikici, Rehberlik öğretmenlerimiz Lale Derin, Selda Kızıltunç ve Değerler Öğretmenimiz Ensar İpek ve diğer öğretmenlerimiz ile birlikte bu kermes fikrinin, Barış Pınarı Harekatı için destek olabileceğini düşündük.

Yardımlaşma ve Vatan sevgisi konumuz çerçevesinde çocuklarımız velilerimiz ve öğretmenlerimizle beraber bir kermes düzenledik. Yiyecek ve içecekleri velilerimiz ve öğretmenlerimiz hazırladı. Gelirimizin tamamını öğretmenlerin de maddi katkılarıyla kuruşu kuruşuna vakfa bağışladık” dedi.

