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DAİB ve ETÜ’den işbirliği protokolü

İHA

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ile Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

DAİB ve ETÜ’den işbirliği protokolü

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ile Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği hizmet binasında gerçekleştirilen, DAİB ile ETÜ arasında ÜniversiteSanayi iş birliğini güçlendirebilmek amacıyla imzalanan protokol törenine DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, Yönetim Kurulu Üyesi Osman Boz, Denetim Kurulu Üyeleri Abdurrahman Şakiroğlu ve Volkan Dölekli, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, , ETÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Prof. Dr. Birol Soysal, Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ile ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Dumlu katıldı.
REKTÖR PROF. DR. BÜLENT ÇAKMAK “BİLGİYİ ÜRETİME DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”
Ziyarette konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Üniversite olarak şehrimize ve bölgemize ne tür katkılar sunabiliriz düşüncesiyle çalışıyoruz. DAİB ile işbirliğimiz bu anlamda önemli. Erzurum olarak potansiyelimizi ortaya koyup bizde şehrimizin ve ülkemizin kalkınma çabalarına destek olmayı arzu ediyoruz. Araştırma merkezlerimizdeki akademik çalışmalarımıza, sanayicimizin, üreticilerimizin imkânlarını ve gücünü katmak, ortaya güzel projeler çıkarmak adına ilimizde iş dünyasının temsilcisi olarak Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği ile işbirliği yaptık. Amacımız; sanayi projelerinin belli başlı alt sistemlerini şehrimizdeki sanayicimizin ve üniversitelerimizin tecrübesi ve imkânlarıyla yapabilmek. Bu işbirliğindeki hedefimiz; bilgiyi üretime dönüştürmek, Erzurum’a ve bölgeye katma değer sağlayacak, ülkemizin sanayisine, teknolojisine, ekonomisine faydalı olmaktır” diye konuştu.
DAİB BAŞKANI ETHEM TANRIVER; “ÜNİVERSİTE VE SANAYİ ZİNCİRİN HALKASI”
DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver ise, “Güzel bir günde güzel bir sözleşme imzaladık. Bölgemizin ihtiyacı olan sanayi üniversite sanayi işbirliğini hayata geçirecek güzel bir adım oldu. Üniversitemiz ve sanayilerimiz birbirine bağlı ve ikisi de zincirin birer halkasıdır. Sanayinin değerini yükseltmek için akademik bir yönlendirmeye ihtiyaç var. Teknik üniversitemizle yaptığımız bu işbirliği bu anlamda çok önemli. Katma değeri yüksek üretimler yaptığımız zaman imalatımız artacak ve ihracatta artacak. Dünyayla yarışmak için artık katma değer yüksek ürünler üretmek zorundayız bunu da bilim ile yapacağız. Yani teoriği pratiğe çevirmek, bilgiyi ürüne dönüştürmek gerekiyor. Bunun için üniversitemizin yaklaşımı bizleri mutlu etti.” ifadesinde bulundu.
Ziyaretin sonunda DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver ve ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, iki kurum arasındaki işbirliği protokolüne imza attı.

ERZURUM

13 Kasım 2019 Çarşamba

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