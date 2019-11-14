Erzurum’da ‘Finansal Okuryazarlık’ semineri

Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce (AÇSH) Aziziye Kız Yurdu öğrencilerine "Finansal Okuryazarlık " semineri düzenlendi.

AÇSH İl Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu ve Aile Eğitim Programı Eğitmeni Gamze İspirli tarafından düzenlenen seminerde, para yönetimi, gelir, harcama, birikim, yatırım, yatırım araçları ve bireysel emeklilik sistemi gibi konular ele alındı.

Finansal okur yazarlığın ekonomi açısından önemine değinen İspirli, ‘’Finansal okuryazarlık, paranın sevk ve idaresi, optimum seviyede paranın satın alabileceği en değerli şeyi alabilme becerisidir. İnsanların ihtiyaçları sınırsız, ancak kaynaklarımız sınırlıdır. Finansal okuryazarlık biraz da sınırlı kaynaklarımızı sınırsız ihtiyaçlarımız ile örtüştürme sanatı, paranın, para hükmündeki değerlerinin sevk ve idaresidir. Para kavramı, bütçe borç yönetimi, kredi kartı, gelir gider, tasarruf ve yatırım araçları gibi konularda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Amacımız finansal yetkinliği yüksek ve ekonomisi sağlam ailelerden oluşan bir toplum oluşturmaktır’’ dedi.

Para idaresinin önemine değinen İspirli ‘’ Finansal planlama, finansal gelirin elde edilmesinden harcanmasına kadar ki tüm süreci ifade etmektedir. Finansal planlama yaparken öncelikle finansal hedefler koymak bütçe yapmak, borçlar ve birim yapma konusunda bilinçli olmak gerekir. Para bizi hedeflerimize götüren en önemli araçtır. Bu nedenle parasını yöneten kişi hayatını yönetebilir’’ dedi.

İspirli seminer sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.

ERZURUM 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:25

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