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Aydemir: ‘Erzurum elbette Vilayeti şahane’ Aydemir: ‘Ayrı, gayrı yok bizde’

İHA

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde, Başkan Lütfü Elvan'ın 'Erzurum, vilayeti şahane' şeklindeki yüksek tarif ve takdimini yürekten paylaşarak, 'Erzurum Vilayeti, şahanelerin şahanesi, muhteşem.' dedi.

Aydemir: ‘Erzurum elbette Vilayeti şahane’ Aydemir: ‘Ayrı, gayrı yok bizde’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde, Başkan Lütfü Elvan’ın ‘Erzurum, vilayeti şahane’ şeklindeki yüksek tarif ve takdimini yürekten paylaşarak, ‘Erzurum Vilayeti, şahanelerin şahanesi, muhteşem.’ dedi.
‘VATANIMIZIN HER KARIŞ TOPRAĞI MÜBAREK’
Hayatının tamamını Erzurum’da geçirdiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Bakın ben Erzurum’da yaşıyorum, hayatının tamamını Erzurum’da geçirmiş bir kardeşinizim ben. Yani askerliğin dışında yaşadığım başka bir yer olmadı. Erzurum Vilayeti şahanelerin şahanesi, muhteşem. Ben hep şunu söylüyorum: Bu toprağın her zerresi, her tarafı ve bizim insanlarımızın hepsi mübarektir. Biz şöyle bakıyoruz: Bakın, ben kaç defa söyledim, altını çizdim, şu zeminde çizdim, kaç bakanlıkta “Hangi yana baksan benim veçhimi görürsün.” buyuruyor Cenabı Hak. Bizim bırakın insanı, bırakın yaratılmış başka canlıyı, eşyaya bile mübarek vasfı atfediyoruz biz. Dolayısıyla Erzurum elbet şahane ama her yer bizim için öyle. İlini, memleketini sevenler benim başımın üstünde yer alıyor . ‘dedi.
AYDEMİR: ‘AYRI, GAYRI YOK BİZDE’
AK Davanın ötekileştirmeyi reddettiği, ayırımcılığı kabul etmediğinin altını çizen Milletvekili Aydemir, ’Bunu yaptığımız için zaten şu kadro bunun için ayrım gözetmeden her tarafa hizmet götürüyor, elhamdülillah, ayrı gayrı yok bizde. Bize yönelen düşman oklarına bile biz yüreğimizi açıyoruz,
sevgiyle muhabbetle yaklaşıyoruz. Öyle olduğu içindir ki, bugüne kadar tribünlere oynamadık, yüreklere yöneldik, yüreklerde yer bulduk ve Allah’ın izniyle göreceksiniz bu millet Allah’ın izniyle şu AK kadroya 2023’ü de gösterecek, ondan sonraki yılları da gösterecek ve biz ne olacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Samimi söylüyorum zirve ülke olacağız yeniden. Türk milletinin haşmetini yeniden zirvelere taşıyacağız bu AK kadroyla. ‘ ifadesini kullanarak bütçenin hayırlı olması niyazında bulundu.

ERZURUM

14 Kasım 2019 Perşembe

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