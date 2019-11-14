Gebelikte kuyruk sokumu ağrısına dikkat

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr.İbrahim Rızvanoğlu, gebelikte yaşanabilecek kuyruk sokumu ağrısına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Omurgamızın en alt sırasında bulunan ‘’pöç kemiği ‘’ olarak da bilinen kuyruk sokumunun birbiriyle eklemleşen toplam 4 adet kemikten oluştuğunu dile getiren Op. Dr. İbrahim Rızvanoğlu, “Kuyruk sokumu ağrıları özellikle gebelerde sık görülür ve gebeliğin son haftalarında daha da artar” dedi.

Bu durumun temelde 2 sebebi bulunduğuna dikkat çeken Op.Dr.İbrahim Rızvanoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Birinci sebep, gebelik süresince salgılanan ve son haftalarda üst seviyelere çıkan hormonlardır. Bu hormonlar leğen kemiğini birbirine bağlayan lif yapıları gevşeterek, leğen kemiğinin hacmini önemli oranda arttırır. Böylece gebeliğin sonunda bebek anne karnından rahatça çıkabilmektedir. Kemikler arasındaki bu gevşeme, vücut ağırlığının kaslardan ve liflerden ziyade kemiklere yüklenmesine sebep olur. Her zaman taşıdığından daha fazla yük taşıyan kemikler, özellikle de kuyruk sokumu ve kasık kemikleri bu zorlanmaya ağrıyla yanıt verir.

İkinci sebep, gebeliği olmayan bir kadında karın leğen bölgesinde bağırsaklar, idrar torbası, yumurtalar, kaslar, damarsinirler vb. anatomik yapılar bulunur. Gebelik döneminde bu yapıların yanı sıra fetüs (bebek) bulunur. Ekstra bir hacme ve ağırlık artışına sebep olan bu durum kemiklere özellikle de kuyruk sokumu kemiğine baskı yaparak ağrıya sebep olur.”

Op. Dr. İbrahim Rızvanoğlu, kuyruk sokumu ağrısını arttıracak sebepleri ise şöyle sıraladı; “Normalden hızlı veya fazla kilo alımı, Kabızlık (bağırsaklarda doluluk yaparak ekstra hacme sebep olarak ağrıyı arttırır) Öksürme/Hapşurma gibi karın içi basıncı arttıracak durumlar, Uzun süreli ve özellikle de sert zeminlere oturma, Kuyruk sokumu üzerine düşmeler, Daha önceden geçirilmiş ve yanlış kaynamış kırıklar, Ağır kaldırma, Ağrıyı azaltmak için uygulanabilecek yöntemler; Egzersiz / Aerobik / Pilates, Ani hareketlerden özellikle de öne eğilmekten kaçınmak, Bağırsakları rahat tutmak ve Ağrı kesici kremler ve gebeliği etkilemeyen gruplardan seçilecek ağrı kesici tabletler. ”

Op.Dr.İbrahim Rızvanoğlu, Kuyruk sokumu iğnesinin (Blokaj) nasıl yapıldığı ve risk faktörleri konusunda ise, “Bu iğne ameliyathane şartlarında lokal anestezi altında (ağrısız) bir şekilde uygulanır. Özel bir teknikle kuyruk sokumunun ağrı hissini alan sinir yumağına iğneyle girilir ve geçici süreli sinirleri uyuşturucu bir ilaç karışımı verilir. Bu ilaç sayesinde ağrı hissi uzunca bir süre bloke edilmiş olur. Bu işlem toplamda 15 dakika sürer ve aynı gün kişinin yürümesine ve eve çıkmasına izin verilir. İşlemin gebelik veya sağlık açısından, her ilaç gibi nadiren de olsa alerjik reaksiyon yapabilme ihtimali dışında bir riski bulunmamaktadır.” Dedi.

ERZURUM 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:25

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