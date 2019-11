Başkan Toptan’dan Vali Memiş’e ziyaret

Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması İçin Teknik Destek Projesi toplantısı için Erzurum’a gelen Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, Erzurum Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret etti.

İlk olarak şeref defterini imzalayan Toptan daha sonra Valilik makamında kısa bir açıklama yaptı. İlk olarak Erzurum’un genel durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Okay Memiş, Erzurum’un Anadolu’nun kilit kapısı olduğunu söyledi.

Bir yıllık görev süreci içeresinde başlatılan ve sonuç alınan projelerden söz eden Vali Memiş, “Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir memleketteyiz. Nice savaşlar işgaller görmüş bir şehiriz. Temel kamu hizmetleri açısında yeterli bir iliz. Okullaşma oranı derslik sayımız yeterli durumdayız. Rutin program dışında çok önem verdiğimiz kodlama programını her ilçeye sınıflar kurduk. Sağlık açısından da civar ülkelerden dahi hastalar gelmektedir. Ayrıca soğuk süt zinciri projesi ile köylerden 80 kuruşa alınan süt devlet desteği ile 2 liradan alınmaktadır. Yine 2. Organize sanayi bölgesinde kurduğumuz tekstilkent ile birlikte ilk etapta bin kişiye iş imkânı sunuyoruz. Turizm ve hayvancılıkta belirlediğimiz hedeflere de doğru emin adımlarla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan çalışmaları can kulağıyla dinleyen Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, “Yaptığınız hizmetleri büyük bir heyecanla dinledim. Genç yaşınızda devletin tüm imkanlarını seferber edip, Erzurum’a güzel hizmetler yapmışsınız. Türkiye’nin önem verdiği iş ve istihdam konularını bulunduğunuz ilde büyük işler yaparak çözmeniz, bizleri çok mutlu etmiştir” dedi.

Ziyaret karşılıklı plaket ve hediyeleşmenin ardından sona erdi.

