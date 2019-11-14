Kadına yönelik şiddetle mücadele için fidan diktiler

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum’da 24 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi kadın çalışanları tarafından fidan dikimi yapıldı.

Abdurrahman Gazi Türbesi’nde düzenlenen etkinliğe AK Parti Kadın Kolları ve belediye çalışanları katıldı. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında “Her kadın bir ağaçtır” sloganıyla oluşturulan ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nce yürütülen proje kapsamında katılımcılara turuncu kurdele takıldı.

Açılış konuşmalarından sonra katılımcılar günün anısına hatıra fotoğrafı çektirerek kendi isimlerine ait fidanları toprakla buluşturdu.

ERZURUM 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:44

AKŞAM 17:08

YATSI 18:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.