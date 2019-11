Feyzioğlu’ndan Vali Memiş’e ziyaret

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Erzurum Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret etti. İlk olarak Valilik Şeref defterini imzalayan Feyzioğlu, daha sonra valilik makamında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Şehrin genel yapısı hakkında bilgi veren Vali Okay Memiş, Erzurum’un tarih boyunca önemini koruduğunu söyledi. Stratejik öneme sahip bir ilde görev yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Vali Memiş, “Erzurum Cumhuriyetin temellerinin atıldığı bir il. Dadaşlar Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 58 gün ev sahipliği yapıyor. Erzurum aynı zamanda Osmanlı’da da çok önemli bir vilayet. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 53 tane tabyası olan bölgenin çok stratejik bir ili. Bin yıllık Türk İslam medeniyetinin adeta tapusunun olduğu bir yer. Ulu Cami, Lala Paşa Medresesi, Çifte Minareli Medrese İstanbul’un Sultan Ahmet Meydanı gibi çok tarihi mekânlara ev sahipliği yapıyor. O bölgelerde Büyükşehir belediyemizle beraber kentsel dönüşüm projelerimiz olacak. Nice şehitler vermiş emperyalist güçlere de Ermeni çetecilere de Anadolu’nun kapısını kilitlemiş bir il. O anlamda bizim manevi sorumluluğumuz oldukça yüksek. Bin yıl boyunca kültür ticaret ekonomik üretimi çok fazla olmasa da çok stratejik önemi var. Bunun yanında bizim üretim ve istihdam anlamında çok önemli projelerimiz var. 4 tane tekstil kent fabrikasını yaptık. İlk etapta 1000 kişiyi istihdam edeceğiz. Ve bu tür fabrikaları yapmaya devam ediyoruz. Büyükbaş hayvancılıkta Konya’dan sonra 2’inci sıradayız. Erzurum Türkiye’de en fazla meranın olduğu il. İnsanlarımızı köyünde doyurmak için projeleriniz var. 5 bin çiftçiye yem bitkisi tohumu desteği sağladık. Turizmde de 1 milyon turist hedefimiz var. Kış turizminin çok önemli merkezlerinden birisiyiz. Bu yıl pistlerimizin hem güvenliği artırdık hem de standartlarını ve pistlerin uzunluğunu artırdık. Ayrıca vilayetleri evi otelini yaptık. Çünkü turizm istihdam demek. Asayiş olayları açısından terörle mücadele açısından bölgenin en huzurlu illerinden birisiyiz. Dadaş kültürünün bunda çok önemli bir etkisi var. Çocuklarımız dadaş kültürüyle yetişince hem büyüklerine hem de devletine, milletine, vatanına ve bayrağına saygılı yetişiyor” dedi.

Erzurum Türk vatanının sigortası

Vali Okay Memiş’in bilgilendirme konuşmasının ardından kısa bir açıklama yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Erzurum’un bin yıldan beri Türk vatanının sigortası olduğunu söyledi.

Devleti ve milleti için çırpınan yöneticiler gördükçe geleceğe daha güvenle baktıklarını dile getiren Feyzioğlu, “Ben Erzurum’da bir Erzurumlu kadar hatta onun fevkinde Erzurum aşkıyla yanıp tutuşan bir vali görmekle gerçekten çok bahtiyarım çok mutlu oldum. Türkiye’yi karış karış ve defalarca dolaştım. Böyle valiler gördükçe devletin ve halkın valisi, protokol değil, millet için koşturan, gecesini gündüzüne katan, istihdam oluşturmak amaçlı çırpınan, uykusu kaçan ve vatandaşın her zaman ulaşabildiği valiler gördükçe ki bunların sayısı giderek artıyor çok mutlu oluyorum. Geleceğe yönelik umutlarımız daha da artıyor. Türkiye’nin en önemli meselesi iş ve istihdam yaratılması. Sürekli nüfusumuz gençleşiyor. Doğrudur iyidir. Avrupa yaşlanırken biz gençleşiyoruz. Ama bu gençleşmenin Türkiye’ye arzu ettiğimiz refahı getirebilmesi, geleceğimizi güvence altına alabilmesi için hem evlatlarımızı çok iyi yetiştirmemiz hem de onlara istihdam yaratmamız lazım” dedi.

Türkiye güçlü bir orduya sahip

Binlerce yıllık tarihimizden gelen tertemiz ismimiz zaten dostlara güvence düşmanlara korku kaynağı olduğunu belirten Feyzioğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Türk milletinin üzerinde hiçbir leke yoktur. Ordumuzun gücünü son dönemde diplomasimizin gücüyle, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesine sarılarak ama bunu Osmanlı’dan da intikal eden tecrübemizi en iyi şekilde kullanarak gördüğünüz üzere Rusya ve ABD ile yapılan mutabakatlarda gösterdik. Tabi bunun kalıcı olması Türkiye’nin hiç bir ekonomik müdahaleyle sarsılmaması için ekonomimizin de çok güçlü olması lazım. O yüzden son dönemde sizler gibi vatan aşkıyla yanıp tutuşan valilerimizin fabrikalar açıp o fabrikaları daha sonra anahtar teslimi ile işletmecilere verme uygulamasını bizde destekliyoruz. Buralara yabancı işletmecilerin yabancı yatırımcıların gelmesini teminen bizde yargımızın dünya standartlarında güvenilir olmasını sağlamaya gayret ediyoruz. Bu yolda çok önemli adımlar atıyoruz. Çünkü Türkiye’de her şey var. Doğamız var, doğal kaynağımız var, sanayimizi ona göre kurarsak onu destekleyecek doğal kaynağımız var, genç insan gücümüz var, jeopolitik jeostratejik konumumuz emsalsiz her şeyimiz var. Ve 200 yıllıkta bir demokrasi geçmişimiz var. Yani bizi hiç kimse Irakla Suriye’yle Libya’yla Cezayirler Mısırla Tunus’la kıyaslayamaz. Bir biz gelenekten geliyoruz. Ve binlerce yıldır tarih sahnesindeyiz. Bin küsür yıldır da devlet tecrübemiz var. Türkiye Cumhuriyeti de bu tecrübenin artık taçlanmış şahlanmış halidir. Erzurum tabi bu yolculukta çok önemli bir şehir. Hem Türklerin giriş kapısı hem de düşmanın korkulu rüyası. Türk’e giriş düşmana kilit. Tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD’deki temaslarını yakından izledik. En önemlisi yok hükmünde değimiz ve Erzurumlunun çok iyi bilir. Ermeni mezaliminden çok çekmiştir. Yıllarca birlikte yaşadığı Ermeniler dış güçlerin kışkırtmasıyla katliam yapmıştır. Tarih bu kadar açıkken malum ABD Temsilciler Meclisi’nde Ermeni Soykırım diye bir karar alındı. Sayın Cumhurbaşkanı’nın görüşmeleri sonucunda ABD’li senatör bu senatoda bloklanmış kanun engellenmiştir. ABD şunu görmeli, bir tarafta terör örgütü bir taraftan da en güçlü ordusu ve ekonomisi olan Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. ABD ya Türkiye ile ya da terör örgütleriyle hareket edecek bu yol ayrımına gelmiş bunu görmüştür” şeklinde konuştu

Ziyaret karşılıklı plaket ve hediyeleşmelerin ardından sona erdi.

