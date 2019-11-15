Otomobil çocuğa çarptı Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, 8 yaşındaki çocuğa çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Aşkale ilçe merkezinde Tarım Kredi kooperatifleri binası önünde meydana gelen kazada Okan Y. yönetimindeki 61 KS 156 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki Sefa Y.’ye (8) çarptı. Kazayı gören vatandaşlar yaralı çocuğun yanına koşarken, Sefa önce ilçe devlet hastanesine ardından Erzurum’a sevk edilerek tedavi altına alındı.
ERZURUM
15 Kasım 2019 Cuma
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