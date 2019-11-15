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Kadınlarda vücut çatlakları psikolojiyi bozuyor

İHA

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, kadınlarda oluşan vücut çatlaklarının psikolojiyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Kadınlarda vücut çatlakları psikolojiyi bozuyor

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, kadınlarda oluşan vücut çatlaklarının psikolojiyi olumsuz etkilediğini söyledi.
Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, "Çatlak çizgilerinizin üzerinde tek tek çalışarak orda ki collagen bağ dokunun güçlendirilmesini sağlıyoruz. İşlem, yapılan bölgede çatlakları onardığı gibi sıkılaşma da sağlamaktadır" dedi.
Onarımı yapılan çatlaklarda yüzde 30 ila yüzde 80 aralığında silinme gözlemlendiğini dile getiren Güngen, "Bu da kişinin deri yapısı ve iyileşme süreciyle bağlantılıdır. Fibroderms cihazı herhangi bir lazer cihazı veya iğneli bir cihaz değildir. İşlemden önce lokal anestezi kremle bölgeyi uyuşturuyoruz. İşlemden sonra bölgede morluklar oluşuyor. Cilt yapısına göre iyileşme süreci 2 ila 5 gün arasında değişiyor. Seans aralıkları 21 günde bir olup, uygulama 2 2.5 saat sürmektedir. İşlem sonrasında günlük hayatınıza geri dönebilirsiniz. İşlemden sonra cildinizde herhangi bir kabuk, yara vb. şeyler olmaz. Herhangi bir leke kalmaz. Menstrual dönemde uygulama yapılmaz. Uygulama sonrasında direk olarak güneş ışığına maruz kalmaktan sakınılmalıdır. Son derece güvenilir, zararsız, çok başarılı sonuçları olan bir sistemdir" diye konuştu.
Uzman Estetisyen Güngen, deri çatlaklarında diğer sık karşılaşılan nedenlerini ise şöyle açıkladı:
"Kortikosteroidlerin gelişi güzel kullanımıdır.
Tetikleyen Faktörler :
1) Özellikle rekabete dayalı spor çalışmaları, ağırlık egzersizi, dans gibi aşırı esneme gerektiren yükleme egzersizleri çatlama olgusuna neden olur.
2) Obezite veya ardışık rejimler, gebelikte olduğu gibi, konçertina fenomeni çatlak izlerinin görülmesinde etkilidir.
3) Endokrin, yüksek oranda glukortikoidler ve sistemik kortikosteroidler, derisel atrofili sonucunda arttırılmış protein katobolizmasına yol açar. Steroid hormonlarıda deri çatlaklarının oluşumuna katkıda bulunur.
Deri çatlaklarının görülme sıklığı kadınlarda yüzde 75 oranındadır. Genellikle; uylukların kenarında, göğüslerde, kalçalarda, yanaklar ve karında. Erkeklerde ise çoğunlukla; omuzlarda, karında, kalçalarda görülür.”

ERZURUM

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:26
  • GÜNEŞ 06:52
  • ÖĞLE 12:04
  • İKİNDİ 14:43
  • AKŞAM 17:07
  • YATSI 18:28
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