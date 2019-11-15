Bıçak parası alan profesörün yargılanmasına başlandı

ERZURUM'da hastalarından bıçak parası aldığı iddiasıyla 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı eski öğretim üyesi Prof. Dr. Önder T.'nin yargılanmasına başlandı. 50 yıla kadar hapsi istenen Önder T.'nin ameliyat ettiği hastalardan E.S.'nin babası R.S., "Kızımın ameliyatından 1 ay sonra doktoru telefonla aradım. 'Parayı iade edin. Böyle bir hakkınız yok' dedim. Bana 'Biz sizden para almadık' şeklinde cevap verince, dolandırıldığımızı anladım ve şikâyetçi oldum" dedi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan R.S., 27 Nisan 2017'de Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Prof. Dr. Önder T.'nin kızı E.S.'nin burun eti operasyonu için kendilerinden ameliyat parası aldığını iddia ederek, şikayetçi oldu. Savcılık yetkisizlik kararı ile soruşturma dosyasını Erzurum'a gönderdi. Önder T. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Önder T. tarafından ameliyat edilen hastalar tek tek dinlendi. Hastalar, yasal bir ücret olduğunu düşünerek ameliyatları için 4 bin TL verdiklerini ifade etti. Yine soruşturma kapsamında E.S.'ye yapılan ameliyatının ücretsiz olan septoplasti niteliğinde olduğu, Atatürk Üniversitesi kayıtlarında bu hasta için düzenlenmiş 15,50 TL tutarında bir makbuzdan başka bir makbuz bulunmadığı belirlendi. Hastalardan N.K.'nın ameliyatının ise ücretli 'rinoplasti' niteliğinde olduğu, vezneye bin 300 TL para yatırılması gerektiği ancak doktor Önder T.'nin kodu farklı girerek, ameliyatı ücretsiz olarak gösterdiği tespit edildi. Önder T.'nin böylelikle hem haksız ameliyat parası aldığı hem de kurumu zarara uğrattığı rapor edildi.

6 AY TUTUKLU KALDI

Başka hastalardan da benzer şekilde ameliyat parası aldığı saptanan Önder T., 25 Nisan 2018 günü tutuklanarak, cezaevine konuldu. İfadesine başvurulan Bazı hastaların ameliyat paralarını verdiklerini iddia ettiği Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı tahakkuk servisinde çalışan H.D. hakkında da soruşturma başlatıldı. Önder T., 6 ay tutuklu kaldığı cezaevinden salıverilirken soruşturma sonunda Önder T. ve H.D. hakkında 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

50 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Önder T.'nin 7 mağdura karşı 'icbar ve ikna suretiyle irtikâp' suçundan toplam 23,5 yıldan 45 yıla kadar, 'mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanununun 13/1 maddesi uyarınca da 3 yıldan 5 yıla kadar hapsi ve 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye kadar para cezasına çarptırılması talep edildi. H.D.'nin ise 3 hastaya karşı 'ikna suretiyle irtikâp' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

YARGILAMA BAŞLANDI

Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan Önder T., duruşmaya katılmazken, diğer tutuksuz sanık H.D., avukatlar ve mağdurlar hazır bulundu. İstanbul'da özel bir hastanede çalışan Önder T.'nin ifadesinin talimat yoluyla alındığı bildirilen duruşmada H.D. suçlamaları kabul etmedi. Tahakkuk memuru olduğu için hastanın giriş ve çıkış işlemlerini yaptığını belirten H.D., hiçbir hastadan para almadığını ileri sürdü. Suçsuz olduğunu savunan H.D., kamu zararını gidermek istediğini söyledi.

Kızı ile birlikte duruşmaya katılan R.S. ise Önder T.'den şikayetçi oldu. 2016 yılında kızı E.S.'nin ameliyat edildiğini anlatan R.S., "Doktor 4 bin lirayı odasındaki dolaba koydu. Makbuz isteyince 'veremiyoruz' dedi. Ertesi günü kızım ameliyat oldu. Kızımın ameliyattan çıkarılmasından sonra özel oda istedim. Orada çalışan kişi özel oda veremeyeceklerini söyledi. 'Dört bin lira verdik, özel oda verin bari' deyince, görevli, 'Öyle bir ücret burada alınmaz. Kimsenin böyle bir ücret almaya hakkı yok' dedi. Ameliyattan 1 ay sonra doktoru telefonla aradım. 'Parayı iade edin. Böyle bir hakkınız yok' dedim. O da 'Biz sizden para almadık' şeklinde cevap verdi, böylelikle dolandırıldığımızı anladım ve şikayetçi oldum. Zararım giderilmedi, şikayetçiyim" diye konuştu.

Yeğeninin doğuştan dudak damak yarığı hastası olduğunu, bu nedenle Önder T.'ye başvurduklarını belirten M.G. de şunları şöyledi:

"Doktor çocuğun ameliyat olması gerektiğini ve 1500-2000 TL para gerektiğini söyledi. Biz bu parayı duyunca ödemeye karar vermiştik. Gazi olduğum için durumu dernek başkanına söyledim. Rektörle görüşüp, belki bu ücretin bir kısmı ödenmeden ameliyat yapılabilir mi diye düşündük. Bu hususu doktora söyleyince bağırıp, çağırmaya başladı. Bundan sonraki süreçlerde her seferinde çocuğun kanının istenilen seviyede olmadığı gibi bahaneler uydurup, ameliyatı yapmadı. Başka doktorlara sorunca kan seviyelerinin uygun olduğunu öğrendik. Başka bir doktora ameliyatı yaptırdık."

Önder T.'nin avukatı ise 2016 ve 2017 yılları arasında 3582 adet ameliyat yapıldığını, bu kişilerden sadece 11 kişinin şikayetçi olduğunu, müvekkilin profesör olması nedeniyle yapmış olduğu estetik ameliyatlarda yasal olarak para alma hakkı bulunduğunu savundu. Duruşma ertelendi.



ERZURUM 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:26

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