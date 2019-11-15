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Kulak çınlaması hastalık habercisi olabilir

İHA

Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, kulak çınlamasının hastalık habercisi olabileceğini söyledi.

Kulak çınlaması hastalık habercisi olabilir

Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, kulak çınlamasının hastalık habercisi olabileceğini söyledi.
Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi ve Hisar Hospital Intercontinantal Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Kulak çınlaması son yıllarda giderek artmaktadır, bunun nedenleri arasında; Elektronik cihazların giderek yaygın kullanılması ve vazgeçilmezimiz olması sürekli yanımızda taşımamız, cep telefonları, bilgisayarlar, Bluetooth kulaklıklar, modemler, Tv'ler, akıllı saatler, kumandalar gibi birçok elektronik alet sürekli yanımızda ve çevremizde yer alıyor. Eskiye oranla; gençler daha fazla kahve ve Alkol tüketiyor, tuz oranı yüksek aburcubur gıdaların fazla tüketilmesi, yüksek yağlı beslenmek, fazla çikolata tüketmek, stresli bir yaşam, sürekli gürültüye ve hava kirliliğine maruz kalmak, psikolojik nedenler(depresyon, anksiyete, fobik bozukluklar), düzensiz uyku, vitamin eksiklikleri. Geçmiş zamanlara göre yukarıdaki saydığımız nedenler daha fazla çınlamaya neden oluyor” dedi.
Bunların dışında başka nedenlerin de çınlama yapabildiğini ifade eden Doç.Dr. Yıldırım, “Örneğin kadınlarda hormonal değişiklikler, Guatr hormonunun salgılanmasındaki bozukluklar, yüksek sese maruziyet, çene eklemi problemi, burun tıkanıklığı ve orta kulak enfeksiyonları, kulak kiri, beyin tümörleri, bazı kulak hastalıkları, kullanılan ilaçlara bağlı yan etkiler ve Kalp damar hastalıkları. Çocuklarda görülen çınlama, aniden ortaya çıkan ve tek kulakta duyulan çınlama, baş dönmesi ile beraber oluşan çınlama, işitme kaybı ile beraber olan çınlama, vücudun herhangi bir yerinde güç ve duyu kaybı ile beraber olan çınlama ve Akşam yatağa yattığında uykuya dalmasını engelleyen çınlama” diye konuştu.
Dr. Yıldırım, çınlaması olan hastaya nasıl yaklaşılması gerektiğini şöyle sıraladı:
“Orta yaş ve üzerindeki bir kişide aniden ortaya çıkan tek kulaktaki çınlama damar tıkanıklığının işareti olabilir, erkenden hekime başvurmak önemlidir
Tek kulakta ortaya çıkan ve işitme kaybı ile beraber olan çınlama acil düzeyde önemlidir, hastanın derhal hekime başvurması gerekir
Kemoterapi gören bir hastada çınlama başlaması ilacın yan etkisinin ilk işareti olabilir derhal kulak burun boğaz hekimine görünmesi gerekir
Nadiren beyin tümörlerinin ilk semptomu çınlama olabilir.”
Çınlamanın sebebini anlamak için yapılması gereken şeyler olduğunu kaydeden Dr. Yıldırım, “Detaylı bir öykü ve sorgulamadan sonra, kan tetkikleri, boyun kan damarlarının kan akımı, işitme ve denge testi, kulağın endoskopik muayenesi, kulak tomografisi, beyin MRI incelemesi. Tedavi çınlamanın nedenine göre yapılmakla beraber; ilaç tedavisi, cihaz tedavisi, çınlama ameliyatı, manyetik stimülasyon, tinnitus Masker, eğitim tedavisi. Yüksek sesle müzik dinlemeyin, Yüksek sesli ortamlara gitmeyin, konser, disko, düğün, alkol ve bira tüketmeyin, fazla kahve tüketmeyin, Elektronik aletlerden olabildiğince uzak durun, iş ortamında sürekli gürültüye maruz kalıyorsanız kulaklık kullanın, fazla çikolata ve tuzlu yiyecekler tüketmeyin, bol su için, cep telefonu ile fazla konuşmayın, hayatınızdaki stresi azaltın, uykunuzu düzenleyin, kulak kiriniz var ise temizletin ve yürüyüş yapın” şeklinde konuştu.

ERZURUM

15 Kasım 2019 Cuma

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