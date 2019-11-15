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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aydemir: ‘Erzurum vakıf kültürünün merkezidir’ Aydemir: ‘Ölümlerle eğlenen tunç yürekli milletiz’

İHA

Aydemir: ‘Erzurum vakıf kültürünün merkezidir’ Aydemir: ‘Ölümlerle eğlenen tunç yürekli milletiz’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir,’ Bizim kültürel olgularımız hakikaten ahlak miyarı üzerine inşa edilmiştir. O yüzden bulunduğumuz her zeminde orayı terk ettikten sonra da aranan bir millet olmuşuz. ‘ dedi.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BÜTÇESİNDE YİNE PASİNLER KONUŞULDU
Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020 Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde tespitlerini aktaran Milletvekili Aydemir, Sırbistan ve Türkmenistan’da Türkiye’ye yönelik sevgi tezahürlerine işaret etti. Aydemir konuşmasında Pasinler’de yükselen Vakıflar Anıtı’nın öncelikle tamamlanarak hizmete açılmasını talep etti.
AYDEMİR MİLLİ TEMELLERİMİZİ PAYLAŞTI
Türk Milletinin temellerini hak, adalet, insan sevgisi ve yüksek ahlakın oluşturduğunu, bunun milli izlerin bulunduğu her yerde özel bir sevgi ile karşılandığına işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Bizim kültürel olgulara dair duruşumuzu ifade eden hoş bir dörtlük var, onu burada sizinle paylaşmak
istiyorum. “Delinse yer, çökse gök, yansa, kül olsa dört yan/Yüce dileğe doğru yine yürürüz yayan/Yıldırımdan, tipiden, kasırgadan yılmayan/Ölümlerle eğlenen tunç yürekli milletiz.” Muhteşem ifadeler.’ dedi.
AYDEMİR’DEN YÜKSEK AHLAK VURGUSU
‘Olgularımızı yüksek ahlak üzerine bina etmişiz’ kaydını düşen Milletvekili Aydemir, ‘Hakikaten biz bu kıvamda bir milletiz ve kültürel olgularımızı hak, adalet üzerine inşa etmişiz, ahlak üzerine inşa etmişiz ki bir mütefekkirimiz çok hususen bu mevzuyu dile getiriyor ve diyor ki: “Her millet, medeniyetin hususi bir sahasında öne çıkmıştır.” Sayıyor milletlere ait öne çıktıkları özellikleri, Türk milleti için ise “Ahlakta mütebâriz hâldedir.” diyor. Bizim kültürel olgularımız hakikaten ahlak miyarı üzerine inşa edilmiştir. O yüzden bulunduğumuz her zeminde orayı terk ettikten sonra aranan bir millet olmuşuz.’ diye konuştu.
SIRBİSTAN’DA TÜRKİYE MUHABBETİ
Sunumunda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı(TİKA)’nın Balkanlarda uyandırdığı pozitif etkiye değinen Milletvekili Aydemir, ‘Bakınız, yakın zamanda Sırbistan’a gittik. Orada TİKA’nın yaptıklarını da gördüm. Sırp kökenli çok sayıda insanla görüştük ki bize müthiş bir muhabbet besliyorlar. Sebep, geçmişte oralara zerk ettiğimiz, enjekte ettiğimiz yaklaşımlardır. Kültürel değerlerimizin orada ne derece kalıcı, etkili olduğunu gösteren bir şey bu. ‘ ifadesini kullandı.
TÜRKMENİSTAN’DA GÜZEL TÜRKÇEMİZ
Kültür ve Turizm Bakanlığının etkin çalışma ve çabalarıyla Türkçe’nin ve İstanbul Türkçesinin coğrafyalar ötesi bir kabulle yayıldığına değinen Milletvekili Aydemir, ‘Türkmenistan’da özellikle Bakanlığımızın bir güzel hâlini müşahede ettim. Nedir o? Siz burada sinemaya dönük notlar düşmüşsünüz. Bunu aynelyakin bizzat gözlemledim. Nasıl gözlemledim? Bizde ağız farkı var, lehçe farkı var. Evet, Türkçe konuşuyoruz ama birbirimizi çoğu zaman anlamaktan uzak kalabiliyoruz. Oysa şu filmler var ya, yaptığınız bu hizmetler, onlar oradaki genç jenerasyonda öylesine bir tesir peydah etmiş ki, genç jenerasyon tıpkı bizim buradaki gibi İstanbul ağızıyla, İstanbul lehçesiyle Türkçe konuşuyor. Böylesine bir önemi var sinemanın, yaptığımız televizyon dizilerinin. Dolayısıyla buraya çok daha muhkem yönelmek lazım diye düşünüyorum. Bu yaptıklarınızdan dolayı, bu çalışmalardan dolayı Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. ‘ dedi.
‘VAKIF KÜLTÜRÜMÜZ VE ERZURUM’
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçe görüşmeleri konuşmasının önemli bir bölümünü Vakıflar’a ayıran Milletvekili Aydemir, Vakıf kavramının Erzurum’daki önemine işaret ederek Vakıf ruhunun Erzurum’dan sadır olduğunu vurguladı. Aydemir, ‘ Vakıflar çok mühim, bizim için çok mühim, benim için çok mühim, dadaşlar için özel anlam ifade ediyor. Çünkü “vakıf” kavramını zemine inşa eden Erzurum olmuştur, Erzurum coğrafyası olmuştur, Pasinler olmuştur, Halil İbani olmuştur, esaslı bir dadaştır, ilk vakıf senedini imzalayan, yazan isimdir. ‘ dedi.
PASİNLER VAKIF ANITI
Pasinler’de ilk vakfın kurucusu Halil İbani’ye vefa olarak yapımı sürdürülen Vakıflar Anıtını gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, ‘Uzun yıllara sâri bir gayretimiz var. Vakıflar Haftası’nın kutlamalarını inşallah Pasinler’den başlatacağız ve Halil İbani’ye dönük de bir çalışma var, anıt çalışması, Beklentimiz anıtın bir an önce bitirilmesi. Hakan Çavuşoğlu Bakanımız bu noktada bir özel gayret ortaya koydu, zannediyorum ki sona da geldik, inşallah taçlandırmak size nasip olsun. ‘ beklentisini paylaştı.

ERZURUM

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:26
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  • İKİNDİ 14:43
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  • YATSI 18:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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