Çomaklı’dan Okyar ve Gemalmaz’a ziyaret

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkezi Komutanlığından Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığına atanan Tuğgeneral Semih Okyar ile Yalova İl Jandarma Komutanlığından Erzurum İl Jandarma Komutanlığı atanan Kıdemli Albay Ali Gemalmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle Erzurum’a atanarak görevlerine başlayan Tuğgeneral Semih Okyar ve Kıdemli Albay Ali Gemalmaz’ı ziyaret eden ve hayırlı olsun dileklerini ileten Rektör Çomaklı, Erzurum’a gelen komutanlara yeni görevlerinde başarılar diledi.

Her iki kurumun da şeref defterlerini imzalayan Rektör Çomaklı, yöneticiler olarak kadim şehir Erzurum’a hizmet etmenin öneminden bahsetti. Erzurum’un tarihi ve stratejik konumu açısından Okyar Paşa ve Albay Gemalmaz’ın önemli bir görev üstlendiklerini belirten Çomaklı, “Erzurum, her şeyin en iyisine layık bir şehir. Bizlere de bu uğurda canla başla çalışmak düşer. Kurumlar arası güç birliğinin de bu anlayışa destek olacağı düşüncesindeyim. Atatürk Üniversitesi olarak yapılacak her iş birliğinde paydaş olmaktan, ihtiyaç duyulan her an da destek vermekten mutluluk duyacağımızı da sözlerime eklemek istiyorum. Bu vesileyle, komutanlarımıza hayırlı olsun diyor, yeni görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Semih Okyar ise Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, tarihsel süreçte kendisine şanıyla yer edinmiş Dadaşlar Diyarı Erzurum’a atandığı için mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti. Erzurum’un, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulma aşamasında önemli bir rol üstlendiğini anımsatan Okyar Paşa, Kıdemli Albay Ali Gemalmaz ile birlikte Erzurum’un tüm bölgelerinde güvenliğin başarıyla sağlanabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

