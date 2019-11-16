İstanbul’da Erzurum günleri

İstanbul’da Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ERKOM tarafından düzenlenen “Kadim Şehir Erzurum Tanıtım Günleri” geniş bir katılımla başladı.

Maltepe Etkinlik Alanı’nda yapılan tanıtım günleri programına, Erzurum Valisi Okay Memiş, İçişleri Eski Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum’dan kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda bar ekibinin yaptığı gösteri izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Açılış konuşmaları ile devam eden programda Vali Okay Memiş, “Cumhuriyet’i kuran şehir Erzurum’dan Osmanlı’nın başkenti yedi tepe İstanbul’a selam getirdik.“ dedi.

Erzurum dışında oturan Erzurumluları kente davet eden Vali Memiş, “Bizim en önemli gücümüz dışarda yaşan dadaş kardeşlerimiz. Dışarda oturan bu kardeşlerimizi Erzurum’a ev yapmaya davet ediyorum. Büyükşehir’deki yaşam şartları zorlaştı. “ifadeleri kullandı.

Erzurum’a değer katmak için önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Vali Memiş, tarım ve turizmde önemli hedeflerinin olduklarını söyledi.

Tanıtım günlerine Erzurum’dan kalabalık bir heyetle katıldıklarını ifade eden Vali Memiş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Tüm tarihi güzelliklerimiz ile buradayız. Tarihimizden aldığımız bu kimlikle dadaş kültürü ile buradayız. Şehre değer katmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Tarımda turizmde çok önemli hedeflerimiz var. Tüm hemşerilerimiz ile Tüm Türkiye’yi Erzurum’a davet ediyorum.”

Pendik Yenişehir Ulu Camii İmam Hatibi Hafız Mükremin Bayır’ın Kur’an tilaveti ve yaptığı dua ile açılış kurdelası kesildi.

Erzurum Tanıtım günleri, 17 Kasım Pazar gününe kadar sürecek.

ERZURUM 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:27

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