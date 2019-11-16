Eğitim Bir-Sen Yönetimi Futsal Takımı ile bir araya geldi

Eğitim BirSen Horasan İlçe yönetimi, bölge şampiyonu olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan Futsal Takımına yemek vererek başarı dileklerinde bulundu.

Yemekte konuşan Eğitim BirSen İlçe Temsilcisi Mikail Kaya, “başarıda emeği gecen tüm öğretmenleri kutladı. Kaya, takımın yakalamış olduğu başarının ilçede bulunan öğrenciler için büyük bir örnek teşkil ettiğini ve öğrencilerin sporda gelişim göstermelerine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Öğretmenlerden oluşan Horasan Futsal Takımı önce il birincisi daha sonra Trabzon’da düzenlenen Bölge Turnuvasında bölge birincisi olarak Türkiye de ilk 8 takım arasına girdi. 1824 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Türkiye finallerinde takım bölgeyi temsil edecek.

ERZURUM 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:27

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