Çekicinin arkasındaki Müslüm Gürses portresi ilgi odağı oldu

Bugün ne oldu?

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum’un Horasan ilçesinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir vatandaşın çekicinin dorsesinin arkasına çizdirdiği Müslüm Gürses portresi ve yazdırdığı yazı görenlerin ilgi odağı oldu.

Erzurum’un Horasan ilçesinde yol üzerindeki tesiste mola veren çekicinin arkasındaki Müslüm Gürses portresi vatandaşlardan büyük ilgi topladı. Çekiciyi gören vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

ERZURUM 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:05

İKİNDİ 14:42

AKŞAM 17:06

YATSI 18:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.