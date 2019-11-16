Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un eşi Rana Selçuk Erzurum’da eğitim müzesi açılışı yaptı

Bugün ne oldu?

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk, Erzurum Lisesi ve Erzurum Eğitim Müzesinin açılış törenine katıldı.

Erzurum’da bazı okullara yönelik ziyaretler gerçekleştiren Selçuk, tarihi Erzurum Lisesi’nde oluşturulan Eğitim Müzesinin açılışını gerçekleştirdi.

Beraberinde Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’in esi Nebahat Özer, sanatçı Aylin Şengün Taşçı ile birlikte Erzurum Lisesine gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un eşi Rana Selçuk’u burada İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve Erzurum Lisesi Müdür Başyardımcısı Sebile Alkır karşıladı.

Eğitim Müzesinin açılış kurdelesini kesen Rana Selçuk daha sonra müzeyi gezdi. Müze hakkında Bakan Selçuk’un eşi Rana Selçuk’a bilgi veren okulun müdür başyardımcısı Sebile Alkır, müzede yer alan eserleri tek tek tanıttı.

ERZURUM 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:05

İKİNDİ 14:42

AKŞAM 17:06

YATSI 18:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.